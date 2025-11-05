#Народный юрист
Общество

Пенсионерка продала квартиру и золото после звонков из "Казпочты", Нацбанка и Минюста

бабушка достала ключи из сумки, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:47 Фото: pixabay
Пенсионерка из Актобе стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 5 ноября 2025 года рассказали, что пожилой женщине на WhatsApp позвонил человек и представился курьером АО "Казпочта", сообщив, что на ее имя поступила посылка. Под предлогом подтверждения получения он попросил ее продиктовать СМС-код, пришедший на телефон.

"После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги – более 11 миллионов тенге – на указанные мошенниками счета", – сообщили в ДП.

Полиция просит казахстанцев быть бдительными и напомнить своим пожилым родственникам, как не стать жертвой телефонных мошенников.

В Кокшетау жертвами мошенников стали два пенсионера, которых обманули схемой "внук стал виновником ДТП".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
