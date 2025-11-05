Пенсионерка продала квартиру и золото после звонков из "Казпочты", Нацбанка и Минюста
Фото: pixabay
Пенсионерка из Актобе стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 5 ноября 2025 года рассказали, что пожилой женщине на WhatsApp позвонил человек и представился курьером АО "Казпочта", сообщив, что на ее имя поступила посылка. Под предлогом подтверждения получения он попросил ее продиктовать СМС-код, пришедший на телефон.
"После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги – более 11 миллионов тенге – на указанные мошенниками счета", – сообщили в ДП.
Полиция просит казахстанцев быть бдительными и напомнить своим пожилым родственникам, как не стать жертвой телефонных мошенников.
В Кокшетау жертвами мошенников стали два пенсионера, которых обманули схемой "внук стал виновником ДТП".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript