Диабет вне приоритета: почему пациенты теряют доступ к лекарствам

В Алматы стартовал XVII Международный евразийский фармацевтический форум – главная площадка для диалога между правительствами, регуляторами, фармацевтическими компаниями и медицинским сообществом стран ЕАЭС и СНГ, сообщает Zakon.kz.

Однако в этом году обсуждение вышло за рамки сугубо отраслевой повестки и затронуло более широкий вопрос – как регуляторные решения отражаются на пациентах и инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка.

Одной из центральных тем первого дня форума стала ситуация вокруг лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом. Решения, принятые в прошлом, 2025 году, уже сегодня вызывают обеспокоенность как у врачей, так и у производителей, инвестирующих в локализацию жизненно важных препаратов.

Поиск баланса

Программа форума охватила широкий круг вопросов – от изменений в правилах регистрации лекарственных средств, GMP-инспекций и клинических исследований до гармонизации требований в рамках ЕАЭС, унификации фармакопейных стандартов и обсуждения модельного закона о лекарственном обеспечении в странах СНГ.

Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки локализации и планам по улучшению инвестиционного климата. В условиях нестабильности глобальных цепочек поставок создание замкнутого цикла производства внутри страны все чаще рассматривается как элемент национальной безопасности.

Вместе с тем участники форума неоднократно подчеркивали: технологический и лекарственный суверенитет невозможны без предсказуемой и последовательной политики государства в сфере закупок.

Фото: Zakon.kz

Сахарный диабет – пандемия, но не значимая?

Одним из самых основных решений 2025 года стало принятие в Казахстане Закона от 14 июля 2025 года №206-VIII ЗРК, согласно которому сахарный диабет был исключен из перечня социально значимых заболеваний. При том что Всемирная организация здравоохранения признает диабет пандемией XXI века, это решение вызвало обеспокоенность среди медицинского и пациентского сообществ.

Статистика наглядно демонстрирует масштаб проблемы:

на диспансерном учете в Казахстане состоят 526 тыс. пациентов с сахарным диабетом;

около 200 тыс. человек живут с невыявленным преддиабетом;

на долю диабета приходится 28% всех случаев слепоты в стране;

более 50% случаев хронической болезни почек, требующих гемодиализа, связаны с осложнениями этого заболевания.

Эксперты отмечают, что диабет нередко называют "тихим убийцей" – он может годами протекать без выраженных симптомов, постепенно приводя пациента к тяжелым сердечно-сосудистым, нефрологическим и неврологическим осложнениям.

Современные препараты спасают жизнь

После изменения статуса заболевания из бюджетного лекарственного обеспечения РК была исключена целая группа современных препаратов – агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемые при лечении сахарного диабета 2-го типа. Это решение напрямую затронуло пациентов, для которых именно эта терапия признана одной из наиболее эффективных, считают специалисты.

О последствиях такого шага на форуме подробно рассказала заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок фармкомпании ГЕРОФАРМ Софья Яцко.

По данным клинических исследований, препараты группы аГПП-1 демонстрируют значимые преимущества:

снижение риска основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 12%;

снижение риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 9%.

Если перевести эти проценты в реальные цифры, эффект становится очевидным. В Казахстане (из 526 тыс. пациентов с сахарным диабетом 2-го типа) снижение рисков на 12% означает возможность отсрочить тяжелые осложнения более чем у 50 тыс. человек.

Софья Яцко. Фото: Zakon.kz

Парадокс локализации: лекарство есть, доступа нет

ГЕРОФАРМ работает на рынке Казахстана почти два десятилетия и последовательно инвестирует в локализацию производства полного цикла в евразийском пространстве. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса уже налажен выпуск аналоговых инсулинов, а также современного препарата семаглутид (Семавик), применяемого при лечении сахарного диабета 2-го типа.

Однако, как считают эксперты, исключение группы аГПП-1 из бюджетного закупа поставило под сомнение практический смысл таких инвестиций.

"Зачем мы локализуем лекарственные препараты и обеспечиваем полный цикл производства на территории СНГ и ЕАЭС? Мы преследуем две важных цели: защищенность пациента и лекарственный суверенитет. Но какая в этом ценность, если физически препарат есть, а фактически пациент его получить не может, потому что государство перестало его закупать?" Софья Яцко

По ее словам, для любого инвестора ключевым фактором остается последовательность государственной политики. Когда за заявлениями о поддержке локализации следует закрытие бюджетного канала для уже локализованных препаратов, это может стать сигналом для отрасли и инвесторов в частности при планировании дальнейших подходов к локализации собственных препаратов на рынке Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Экономия сегодня – большие потери завтра

В Министерстве здравоохранения РК подчеркивают, что финансирование лекарственного обеспечения в стране увеличивается. За период с 2020 по 2025 год оно выросло на 48% – с 115 до 262 млрд тенге. Ведомство также информирует о сохранении объема и качества медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями.

Однако участники форума обратили внимание на важный нюанс. Отказ от финансирования современной терапии сегодня может привести к росту расходов завтра – на лечение осложнений, инвалидизацию и потерю трудоспособности пациентов.

Фармпроизводители и медицинское сообщество сходятся во мнении: лекарственный суверенитет – это не только наличие производственных мощностей, но и реальная доступность препаратов для пациентов. Без этого инвестиции в локализацию теряют системный смысл.

Фото: Zakon.kz

В ожидании диалога

Итогом дискуссии на форуме стала надежда на пересмотр подходов к лекарственному обеспечению пациентов с сахарным диабетом. Представители отрасли рассчитывают, что мнение профессионального эндокринологического и пациентского сообщества будет услышано, а современные препараты, доказавшие свою клиническую и социальную эффективность, вновь займут место в бюджетных программах.

Как отметили участники форума, только в партнерстве государства, бизнеса и медицинского сообщества можно выстроить устойчивую систему, в центре которой остается пациент и его качество жизни.

Для справки. ГЕРОФАРМ – международная биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве жизненно важных лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GxP. Продуктовый портфель компании охватывает эндокринологию, неврологию, офтальмологию, гинекологию и урологию. Продукция ГЕРОФАРМ поставляется в 14 стран мира.

В Казахстане компания работает более 17 лет. В партнерстве с ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" реализован трансфер технологий производства аналоговых инсулинов. Препаратом РинГлар обеспечены порядка 12 тыс. пациентов республики. Также локализован препарат Семавик (семаглутид), применяемый при лечении сахарного диабета 2-го типа и ожирения.