Правда ли, что казахстанцы с ДЦП и диабетом столкнутся с ограничениями в доступе к медпомощи и лекарствам

В Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана заявили, что пациенты с ДЦП и другими заболеваниями продолжат получать полный объем медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 10 ноября 2025 года в ведомстве, в эти дни в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что пациенты с сахарным диабетом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Министерство здравоохранения заверяет, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме". Пресс-служба МЗ РК

ГОБМП покрывает лечение 11 заболеваний

Обновленный перечень включает 11 нозологий, по которым медицинская помощь и лекарственное обеспечение предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – независимо от статуса застрахованности пациента.

В пакете ГОБМП остаются:

Туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).

Впервые в перечень включены:

эпилепсия;

цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).

"Такое решение направлено на усиление социальной защиты граждан, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, требующими длительного наблюдения и постоянного медикаментозного лечения". Пресс-служба МЗ РК

Эпилепсия включена в перечень социально значимых заболеваний

По данным Единого регистра диспансерных больных, в Казахстане зарегистрировано около 94 тыс. пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тыс. детей.

Ежегодно пациенты с этим диагнозом обеспечиваются 14 наименованиями лекарственных средств на сумму около 4 млрд тенге.

"Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение". Пресс-служба МЗ РК

Почему важна поддержка пациентов после инсульта

Включение цереброваскулярных болезней (состояние после инсульта в течение одного года) в перечень СЗЗ позволит:

обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением;

предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления;

снизить риск повторных сосудистых нарушений.

"Первые 12 месяцев после инсульта – решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период". Пресс-служба МЗ РК

