Правда ли, что казахстанцы с ДЦП и диабетом столкнутся с ограничениями в доступе к медпомощи и лекарствам
Как отметили 10 ноября 2025 года в ведомстве, в эти дни в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что пациенты с сахарным диабетом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.
"Это абсолютно не соответствует действительности. Министерство здравоохранения заверяет, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме".Пресс-служба МЗ РК
ГОБМП покрывает лечение 11 заболеваний
Обновленный перечень включает 11 нозологий, по которым медицинская помощь и лекарственное обеспечение предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – независимо от статуса застрахованности пациента.
В пакете ГОБМП остаются:
Туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).
Впервые в перечень включены:
- эпилепсия;
- цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).
"Такое решение направлено на усиление социальной защиты граждан, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, требующими длительного наблюдения и постоянного медикаментозного лечения".Пресс-служба МЗ РК
Эпилепсия включена в перечень социально значимых заболеваний
По данным Единого регистра диспансерных больных, в Казахстане зарегистрировано около 94 тыс. пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тыс. детей.
Ежегодно пациенты с этим диагнозом обеспечиваются 14 наименованиями лекарственных средств на сумму около 4 млрд тенге.
"Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение".Пресс-служба МЗ РК
Почему важна поддержка пациентов после инсульта
Включение цереброваскулярных болезней (состояние после инсульта в течение одного года) в перечень СЗЗ позволит:
- обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением;
- предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления;
- снизить риск повторных сосудистых нарушений.
"Первые 12 месяцев после инсульта – решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период".Пресс-служба МЗ РК
Ранее мы писали о том, какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС. С обновленными правилами можете ознакомиться по ссылке.