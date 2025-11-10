#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

Правда ли, что казахстанцы с ДЦП и диабетом столкнутся с ограничениями в доступе к медпомощи и лекарствам

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:12 Фото: primeminister.kz
В Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана заявили, что пациенты с ДЦП и другими заболеваниями продолжат получать полный объем медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 10 ноября 2025 года в ведомстве, в эти дни в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что пациенты с сахарным диабетом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Министерство здравоохранения заверяет, что гарантии по объему и качеству медицинской помощи для пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями сохраняются в полном объеме".Пресс-служба МЗ РК

ГОБМП покрывает лечение 11 заболеваний

Обновленный перечень включает 11 нозологий, по которым медицинская помощь и лекарственное обеспечение предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – независимо от статуса застрахованности пациента.

В пакете ГОБМП остаются:

Туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и циррозы печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).

Впервые в перечень включены:

  • эпилепсия;
  • цереброваскулярные болезни (состояние после инсульта – в течение одного года).
"Такое решение направлено на усиление социальной защиты граждан, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, требующими длительного наблюдения и постоянного медикаментозного лечения".Пресс-служба МЗ РК

Эпилепсия включена в перечень социально значимых заболеваний

По данным Единого регистра диспансерных больных, в Казахстане зарегистрировано около 94 тыс. пациентов с эпилепсией, в том числе 31 тыс. детей.

Ежегодно пациенты с этим диагнозом обеспечиваются 14 наименованиями лекарственных средств на сумму около 4 млрд тенге.

"Включение эпилепсии в перечень социально значимых заболеваний гарантирует пациентам доступ к своевременной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи, а также обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение".Пресс-служба МЗ РК

Почему важна поддержка пациентов после инсульта

Включение цереброваскулярных болезней (состояние после инсульта в течение одного года) в перечень СЗЗ позволит:

  • обеспечить пациентов непрерывной реабилитацией и динамическим наблюдением;
  • предоставить медикаментозное лечение в наиболее критический период восстановления;
  • снизить риск повторных сосудистых нарушений.
"Первые 12 месяцев после инсульта – решающий этап для восстановления функций и предотвращения инвалидизации, поэтому государство усиливает гарантии именно в этот период".Пресс-служба МЗ РК

Ранее мы писали о том, какая медпомощь оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС. С обновленными правилами можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сахарный диабет и ДЦП теперь будут лечить по ОСМС
14:09, Сегодня
Сахарный диабет и ДЦП теперь будут лечить по ОСМС
Изменения в системе ОСМС: что важно знать казахстанцам про единую систему оплаты медпомощи
11:11, 05 апреля 2025
Изменения в системе ОСМС: что важно знать казахстанцам про единую систему оплаты медпомощи
Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины разработали в РК
09:42, 07 ноября 2025
Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины разработали в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: