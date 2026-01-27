#Казахстан в сравнении
События

МВД обратилось с важной информацией к казахстанцам касательно перевода денег

В МВД Казахстана предупредили граждан о рисках, связанных с дропперством – участием в схемах обналичивания и перевода похищенных денежных средств, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что снятие наличных с банковской карты по просьбе посторонних, перевод чужих денег через свою карту, а также передача банковской карты даже на временное пользование могут повлечь серьезные правовые последствия. Подобные действия злоумышленники используют для сокрытия следов средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

По данным полиции, чаще всего потенциальных "дропперов" убеждают обещаниями "легких денег", фразами "всего один раз" или "ничего не будет". Однако такие заверения являются обманом, а ответственность за незаконные операции может лечь на владельца карты.

В МВД призвали граждан соблюдать меры финансовой безопасности: не передавать банковские карты посторонним лицам, не сообщать никому SMS-коды, логины и пароли от онлайн-банкинга, а также не передавать свои персональные данные третьим лицам.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
МВД обратилось с призывом к казахстанцам
10:34, 08 января 2025
МВД обратилось с призывом к казахстанцам
Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев
17:30, 29 мая 2025
17:30, 29 мая 2025
Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев
Полицейские обратились к казахстанцам, планирующим отдых за границей
11:14, 02 июля 2024
11:14, 02 июля 2024
Полицейские обратились к казахстанцам, планирующим отдых за границей
