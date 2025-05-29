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Общество

Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 17:30 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 29 мая 2025 года, обратился к гражданам. Их предупредили о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте монетарного регулятора в четверг.

"Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт (номера карт, CVV-коды, а также SMS-коды)", – следует из обращения к казахстанцам.

В этой связи Нацбанк рекомендует родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам, при этом в целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей.

"Национальный банк также призывает граждан соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения, а также в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов".Пресс-служба НБК

Кроме того, как подчеркнули в монетарном регуляторе, следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ.

"Национальный банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе.

Чтобы избежать мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении звонков от якобы работников госорганов или НБК, гражданам рекомендуется прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477".Пресс-служба НБК

Ранее в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как не попасться на фишинг.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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