Робота-пса при исполнении показала полиция Астаны

Теперь в торговых центрах Астаны за порядком следит роботизированный патрульный комплекс. В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) показали и рассказали о новом сотруднике, сообщает Zakon.kz.

Так, робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.

"Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования". Пресс-служба ДП Астаны

Тем временем никто не забывает и про других собак. К примеру, Центр кинологической службы на системной основе проводит профилактические мероприятия с использованием служебных животных, направленные на выявление наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, а также изъятие предметов, запрещенных законодательством.

