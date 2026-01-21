#Казахстан в сравнении
Советы

Почему собаки зарываются носом в снег

собака, снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 15:05 Фото: pexels
Зимняя прогулка для собаки – это не просто холод и сугробы, а целый детектив. Многие хозяева замечали: питомец внезапно утыкается носом в снег, начинает яростно рыть и нюхать, будто нашел что-то невероятно важное, сообщает Zakon.kz.

Кинологи уверенно заявляют – это не странная привычка, а работа сложнейшего "обонятельного прибора".

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, зимой мир запахов для собак меняется кардинально. Именно поэтому занятия ноузворком в холодное время года считаются более сложным уровнем:

"В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на обоняние".

Как снег "консервирует" запахи

Мороз буквально замораживает молекулы запахов и не дает им свободно распространяться. В результате следы сохраняются дольше, но чтобы их обнаружить, собаке приходится подбираться вплотную – иногда почти "впечатывая" нос в снег. Летом тот же запах питомец уловил бы с расстояния.

Снег как слоеный архив

После нескольких снегопадов запахи наслаиваются. Собака может раскапывать не только свежие следы, но и более "древние" – словно археолог. Верхний слой, как говорится в публикации издания "Радио 1", хранит последние события, а под ним – следы вчерашнего дня и даже более ранних происшествий. В теплое время года такая информация исчезает гораздо быстрее.

Фото: pexels

Что собака "читает" по запахам

По зимнему снегу питомец способен узнать удивительно много:

  • кто гулял здесь утром,
  • какие собаки проходили накануне,
  • бегала ли поблизости мышь,
  • или даже запускали ли вчера фейерверки.

Все эти запахи смешиваются с ароматами хвои, шишек и окружающей природы – в зависимости от местности.

Но есть важное предостережение.

Фото: pexels

В городе снег может быть опасен: он впитывает реагенты, антифриз и химикаты с обуви прохожих. Поэтому позволять собаке активно нюхать и копать лучше в парках, скверах или на загородных участках с чистым снегом.

Кинологи советуют использовать сезон с пользой:

"Зимой можно заниматься ноузворком: закопайте под снегом сушеные мясные лакомства или спрячьте их в снежные комочки. Пусть собака ищет угощение – это отлично развивает интеллект и обоняние".

Что хочет сказать собака, когда грызет мебель

16 января мы рассказывали, что на севере Казахстана поймали крайне редкую енотовидную собаку. О необычным звере из семейства Псовых можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
