Почему собаки зарываются носом в снег
Кинологи уверенно заявляют – это не странная привычка, а работа сложнейшего "обонятельного прибора".
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, зимой мир запахов для собак меняется кардинально. Именно поэтому занятия ноузворком в холодное время года считаются более сложным уровнем:
"В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на обоняние".
Как снег "консервирует" запахи
Мороз буквально замораживает молекулы запахов и не дает им свободно распространяться. В результате следы сохраняются дольше, но чтобы их обнаружить, собаке приходится подбираться вплотную – иногда почти "впечатывая" нос в снег. Летом тот же запах питомец уловил бы с расстояния.
Снег как слоеный архив
После нескольких снегопадов запахи наслаиваются. Собака может раскапывать не только свежие следы, но и более "древние" – словно археолог. Верхний слой, как говорится в публикации издания "Радио 1", хранит последние события, а под ним – следы вчерашнего дня и даже более ранних происшествий. В теплое время года такая информация исчезает гораздо быстрее.
Фото: pexels
Что собака "читает" по запахам
По зимнему снегу питомец способен узнать удивительно много:
- кто гулял здесь утром,
- какие собаки проходили накануне,
- бегала ли поблизости мышь,
- или даже запускали ли вчера фейерверки.
Все эти запахи смешиваются с ароматами хвои, шишек и окружающей природы – в зависимости от местности.
Но есть важное предостережение.
Фото: pexels
В городе снег может быть опасен: он впитывает реагенты, антифриз и химикаты с обуви прохожих. Поэтому позволять собаке активно нюхать и копать лучше в парках, скверах или на загородных участках с чистым снегом.
Кинологи советуют использовать сезон с пользой:
"Зимой можно заниматься ноузворком: закопайте под снегом сушеные мясные лакомства или спрячьте их в снежные комочки. Пусть собака ищет угощение – это отлично развивает интеллект и обоняние".
