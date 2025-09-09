#АЭС в Казахстане
Общество

"Кладбище" электросамокатов в Астане показала полиция

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 14:52 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сегодня, 9 сентября 2025 года, рассказали и показали место, куда эвакуируют электросамокаты, оставленные в неположенных местах, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что работа по выявлению нарушений, связанных с неправильной парковкой электросамокатов, проводится сотрудниками полиции.

"Электросамокаты, оставленные на тротуарах, газонах и в иных местах, не предназначенных для их размещения, затрудняют и создают препятствия движению пешеходов. В соответствии с нормами Правил дорожного движения, такие транспортные средства подлежат эвакуации на специализированную коммунальную стоянку", – уточнили в пресс-службе ДП Астаны.

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Как подчеркнули в столичной полиции, ответственность за нарушение правил несут владельцы электросамокатов – кикшеринговые компании, которые привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 14:52
В Алматы самокаты сотнями вывозят на штрафстоянки

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 14:52
В Алматы самокатчик выбил глаз прохожему после замечания

9 сентября премьер Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
