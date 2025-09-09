"Кладбище" электросамокатов в Астане показала полиция

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сегодня, 9 сентября 2025 года, рассказали и показали место, куда эвакуируют электросамокаты, оставленные в неположенных местах, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что работа по выявлению нарушений, связанных с неправильной парковкой электросамокатов, проводится сотрудниками полиции.

"Электросамокаты, оставленные на тротуарах, газонах и в иных местах, не предназначенных для их размещения, затрудняют и создают препятствия движению пешеходов. В соответствии с нормами Правил дорожного движения, такие транспортные средства подлежат эвакуации на специализированную коммунальную стоянку", – уточнили в пресс-службе ДП Астаны.

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Как подчеркнули в столичной полиции, ответственность за нарушение правил несут владельцы электросамокатов – кикшеринговые компании, которые привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами.

9 сентября премьер Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.