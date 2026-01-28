В чем Казахстан антилидер среди других стран, рассказал Токаев

На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Касым-Жомарт Токаев рассказал о поступающей информации об увеличении объема наличных платежей для скрытия реальных оборотов в условиях новой фискальной политики, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога.

"С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования. Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге", – продолжил президент.

В то же время, по его словам, в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту.

"Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам", – заявил президент.

Высказался он на совещании и о финансовых мошенничествах, сравнив их с ветряными мельницами.