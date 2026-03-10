#Референдум-2026
События

Об успехах Туркестанской области доложил аким Токаеву

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:11 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 10 марта 2026 года, президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области и перспективах на предстоящий период.

"Главе государства было доложено, что рост экономики региона составил 113,9%. Нуралхан Кушеров сообщил, что налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге. В 2025 году в экономику области привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге – частные инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о том, что в прошлом году реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, благодаря чему создано более 8 тысяч рабочих мест.

В регионе функционирует 21 индустриальная зона. На территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на сумму 315 млрд тенге.

В сельском хозяйстве развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. Ожидается, что после их полного запуска к 2027 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге.

"Президенту также была представлена информация, что за последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось в два раза. Мерами занятости было охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%", – отметили в Акорде.

Аким области также доложил о строительстве объектов образования и здравоохранения, культуры, развитии дорожной инфраструктуры, газификации и обеспечении питьевой водой населенных пунктов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности. Глава государства также подчеркнул необходимость уделять особое внимание повышению качества жизни населения, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Ранее глава государства принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
