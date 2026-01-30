Пилот авиаотряда МЧС получил престижную награду "Құрметті авиатор"

В преддверии Дня работников гражданской авиации в Казахстане прошло торжественное вручение ведомственных наград Министерства транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В церемонии участвовал генеральный директор АО "КазАвиаСпас" МЧС РК Алпамыс Камалов, пишет пресс-служба министерства.

Фото: Пресс-служба МЧС РК

"За значительный вклад в развитие гражданской авиации, многолетнюю безупречную службу и высокий профессионализм при выполнении спасательных операций командир воздушного судна Ми-8 АО "КазАвиаСпас" МЧС РК Мухамед-Шарип Ермеков был удостоен нагрудного знака "Құрметті авиатор", – говорится в сообщении.

