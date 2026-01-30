#Казахстан в сравнении
События

Пилот авиаотряда МЧС получил престижную награду "Құрметті авиатор"

Пилот авиаотряда МЧС награждён нагрудным знаком, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 19:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
В преддверии Дня работников гражданской авиации в Казахстане прошло торжественное вручение ведомственных наград Министерства транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В церемонии участвовал генеральный директор АО "КазАвиаСпас" МЧС РК Алпамыс Камалов, пишет пресс-служба министерства.

торжественное вручение ведомственных наград Министерства транспорта РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 19:34

Фото: Пресс-служба МЧС РК

"За значительный вклад в развитие гражданской авиации, многолетнюю безупречную службу и высокий профессионализм при выполнении спасательных операций командир воздушного судна Ми-8 АО "КазАвиаСпас" МЧС РК Мухамед-Шарип Ермеков был удостоен нагрудного знака "Құрметті авиатор", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Кто стал обладателем премии "Тұмар-2025" и получил миллион тенге
22:22, 27 июня 2025
Кто стал обладателем премии "Тұмар-2025" и получил миллион тенге
От имени президента вручили государственные награды ветеранам отрасли и работникам группы компаний КМГ
16:09, 06 сентября 2025
От имени президента вручили государственные награды ветеранам отрасли и работникам группы компаний КМГ
В Казахстане появятся новые ведомственные награды
15:10, 06 марта 2023
В Казахстане появятся новые ведомственные награды
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
19:32, Сегодня
Громкой сенсацией обернулась битва за финал Australian Open-2026
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
19:05, Сегодня
Шесть голов решили судьбу матча Узбекистана на Кубке Азии-2026 по футзалу
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
18:34, Сегодня
Энтони Джошуа впервые после трагического ДТП обратился к фанатам
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
18:17, Сегодня
Назван лучший футболист Узбекистана по итогам 2025 года
