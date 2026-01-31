#Казахстан в сравнении
Как алматинские водители пропускают пожарную машину: проверка МЧС

МЧС Казахстана провело в Алматы профилактическую акцию, направленную на обеспечение беспрепятственного проезда экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

В рамках акции ведомство совместно с представителями медиасообщества организовало социальный эксперимент. В реальных дорожных условиях проверили, как водители реагируют на спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

Движение пожарных автомобилей и реанимобилей Центра медицины катастроф МЧС фиксировали с воздуха с помощью FPV-дрона. Аэровидеосъемку выполнил профессиональный оператор и блогер Сергей Абрамов. Такой формат позволил объективно оценить дорожную обстановку и поведение водителей.

"Результаты эксперимента показали, что значительная часть водителей своевременно предоставляет приоритет экстренным службам, осознавая важность их оперативного прибытия к месту вызова. Вместе с тем зафиксированы отдельные случаи промедления, которые в условиях чрезвычайной ситуации могут иметь критическое значение", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что каждая секунда задержки на дороге может стоить жизни, и призвали водителей строго соблюдать правила и безусловно предоставлять приоритет спецтранспорту.

Акцию "Жол бер!" планируют провести и в других регионах страны.

Ранее МЧС предупредило о повышенной лавинной опасности в горах Казахстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
