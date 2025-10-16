Когда магнитные бури оставят Землю в покое

На Земле в ближайшие сутки прогнозируется последний на этой неделе кратковременный всплеск геомагнитной активности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 16 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, к концу 17 октября вероятность новых возмущений существенно снизится.

Одним из источников текущей активности являлись два крупных региона на поверхности Солнца. Как сообщается, верхняя правая группа пятен (№4246 в каталоге) вышла за край солнечного диска и утратила возможность влиять на Землю. Второй активный регион – группа №4248, расположенная ниже и левее, сохранит воздействие на магнитное поле планеты еще около суток.

Эксперты отмечают, что вчерашний мощный выброс корональной массы с участка №4246 прошел мимо Земли, не вызвав магнитной бури. После 17 октября геомагнитные риски будут считаться минимальными.

Тем не менее обе области на Солнце сохраняют потенциал для вспышек высокой мощности – вплоть до класса X, однако уже начиная с середины завтрашнего дня их воздействие будет незначительным из-за углового положения относительно планеты.

Ранее сообщалось, что на Солнце наблюдается значительное усиление активности: произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца.

