На Землю надвигаются мощнейшие магнитные бури

К Земле направляется крупный выброс солнечной плазмы, который достигнет планеты в пятницу, 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН со ссылкой на результаты математического моделирования и данные наблюдений.

Выброс связан со вспышкой класса M7.4, зарегистрированной сегодня около 16:00. За последние сутки на Солнце зафиксировали сразу три мощных вспышки, включая две категории X – самой высокой степени. Это первый подобный всплеск активности с июня 2025 года.

По оценкам исследователей, вспышка стала результатом выхода на видимую сторону Земли нескольких крупных групп солнечных пятен с высокой взрывной активностью. В ближайшие дни магнитное поле Земли ожидает серьезное испытание – прогнозируются геомагнитные бури уровня G3-G4, от сильных до очень сильных.

Пик воздействия ожидается в полдень 7 ноября. Ученые предупреждают, что магнитные возмущения могут сохраняться до конца следующей недели, поскольку на восточном краю Солнца остаются активные области, способные вызвать новые вспышки.

Прогноз уточнят в ближайшие сутки, однако специалисты уже называют предстоящие события самыми мощными за последние месяцы.

