#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Наука и технологии

На Землю надвигаются мощнейшие магнитные бури

Солнце, магнитные бури, вспышка, Земля , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 23:17 Фото: pixabay
К Земле направляется крупный выброс солнечной плазмы, который достигнет планеты в пятницу, 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН со ссылкой на результаты математического моделирования и данные наблюдений.

Выброс связан со вспышкой класса M7.4, зарегистрированной сегодня около 16:00. За последние сутки на Солнце зафиксировали сразу три мощных вспышки, включая две категории X – самой высокой степени. Это первый подобный всплеск активности с июня 2025 года.

По оценкам исследователей, вспышка стала результатом выхода на видимую сторону Земли нескольких крупных групп солнечных пятен с высокой взрывной активностью. В ближайшие дни магнитное поле Земли ожидает серьезное испытание – прогнозируются геомагнитные бури уровня G3-G4, от сильных до очень сильных.

Пик воздействия ожидается в полдень 7 ноября. Ученые предупреждают, что магнитные возмущения могут сохраняться до конца следующей недели, поскольку на восточном краю Солнца остаются активные области, способные вызвать новые вспышки.

Прогноз уточнят в ближайшие сутки, однако специалисты уже называют предстоящие события самыми мощными за последние месяцы.

Ранее мы писали, что второе за год суперлуние озарило небо Казахстана. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мощная магнитная буря бушует на Земле
09:37, 17 сентября 2024
Мощная магнитная буря бушует на Земле
Мощнейшая магнитная буря продлится на Земле с 1 по 3 июня
13:26, 01 июня 2025
Мощнейшая магнитная буря продлится на Земле с 1 по 3 июня
На Земле подскочила вероятность магнитных бурь: названа причина
16:18, 07 октября 2025
На Земле подскочила вероятность магнитных бурь: названа причина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: