События

Массовый мор рыбы в реке Бадам обеспокоил жителей Шымкента

Массовый мор рыбы в реке Бадам обеспокоил шымкентцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 19:43 Фото: pixabay
Сотни мертвых рыб обнаружили шымкентцы вдоль набережной реки Бадам, сообщает Zakon.kz

"Otyrar.kz" пишет, что река Бадам – одна из основных водных артерий Шымкента. За последнее время берега речки благоустроили, но жители и экологи задаются вопросом: что происходит с самой водой? Ведь с недавних пор здесь наблюдается массовая гибель рыбы.

"Вот такие большие рыбешки люди собирали! Мешками в пакетах уносили, для чего только? Я не знаю!" – говорит эко-активист Сергей Ефремов.

Погибшая рыба плавает вдоль набережной Бадама. Часть мертвых тушек уже растащили птицы. Эко-активист Сергей Ефремов считает, что это настоящая экологическая катастрофа, которая в будущем принесет еще немало негативных последствий.

"Это утечка, яд, химикаты какие-то такие, что вся практически рыба в речке, и не только рыба, я уверен, что еще будут последствия в дальнейшем, потому что птицы питаются, жучки, паучки. Все погибло".Сергей Ефремов

Кадры, на которых запечатлены сотни мертвых рыб, уже распространились по Казнету. На видео горожане голыми руками вытаскивают из водоема маринку. Подобный инцидент, когда в таких количествах гибла рыба, уже был пять лет назад.

В Департаменте экологии отметили, что проверку уже начали, предварительную причину произошедшего устранили. По одной из версий, над рекой произошел порыв трубопровода. Что именно оттуда вытекло и отравило рыбу, покажет экспертиза.

"Отобрали пробы, в настоящее время проводится анализ, результаты будут готовы в течение трех дней. Мы уже выяснили, что это за трубопровод и кому принадлежит".Руководитель Департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев

Некоторые предполагают, что умершая рыба может попасть на рынки города. Это маловероятно, тем не менее представители санитарно-эпидемиологического контроля советуют перед покупкой рыбы в Шымкенте проверять документы на продукт.

"Не покупайте без соответствующих документов рыбную продукцию, каждый продукт должен иметь сертификат соответствия или ветсправку хотя бы", – предупредил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Алдаркул Ахметов.

Теперь экологам предстоит выяснить, насколько сильно загрязнена река и какое количество времени потребуется, чтобы восстановить всю ихтиофауну.

Министр сельского хозяйства приказом от 19 января 2026 года изменил Методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
