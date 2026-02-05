9 млрд ущерба и 21 подсудимый: приговор по делу спецЦОНов вынесли в Талдыкоргане

В Талдыкоргане на днях огласили приговор участникам организованной преступной группы. На скамье подсудимых – 21 человек. По данным следствия, это экс-сотрудники спецЦОНов и Управления административной полиции Алматинской области и Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на протяжении нескольких лет они занимались незаконной легализацией ввозимых в страну грузовых автомобилей. Также в общую информационную систему они вносили ложные сведения об уплате первичного регистрационного сбора.

Всего незаконно на учет поставлено 1385 транспортных средств. В итоге ущерб государству превысил 9 млрд тенге.

Рассмотрение уголовного дела, как сказано в публикации телеканала 24.kz, заняло четыре месяца, а собрано по нему 270 томов материалов.

"Общий ущерб составил 5 млрд 600 млн тенге именно по Карасайскому району, а по области Жетысу, Сарканскому району, ущерб составил 3 млрд 787 млн тенге. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы". Бакыт Ермаханов, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу

Приговор суда, добавил судья, не вступил в законную силу, есть возможность его обжаловать.

В конце 2025 года стало известно, что в Алматы группа людей при содействии сотрудников спецЦОНа в течение трех лет обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию.