9 млрд ущерба и 21 подсудимый: приговор по делу спецЦОНов вынесли в Талдыкоргане
Известно, что на протяжении нескольких лет они занимались незаконной легализацией ввозимых в страну грузовых автомобилей. Также в общую информационную систему они вносили ложные сведения об уплате первичного регистрационного сбора.
Всего незаконно на учет поставлено 1385 транспортных средств. В итоге ущерб государству превысил 9 млрд тенге.
Рассмотрение уголовного дела, как сказано в публикации телеканала 24.kz, заняло четыре месяца, а собрано по нему 270 томов материалов.
"Общий ущерб составил 5 млрд 600 млн тенге именно по Карасайскому району, а по области Жетысу, Сарканскому району, ущерб составил 3 млрд 787 млн тенге. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы".Бакыт Ермаханов, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу
Приговор суда, добавил судья, не вступил в законную силу, есть возможность его обжаловать.
Материал по теме
В конце 2025 года стало известно, что в Алматы группа людей при содействии сотрудников спецЦОНа в течение трех лет обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию.