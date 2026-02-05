#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
События

КНБ подтвердил расследование против Айгуль Балгабаевой

Айгуль Балгабаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:06 Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердили расследование в отношении Айгуль Балгабаевой – руководителя регионального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Айгуль Балгабаева с 30 сентября 2024 года занимает должность руководителя Департамента КМФК МЗ РК по Жамбылской области.

По данным из социальных сетей, Балгабаева подозревается в коррупции.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – подтвердили в пресс-службе КНБ РК сегодня, 5 февраля 2026 года.

3 февраля 2026 года в КНБ раскрыли масштабы коррупции в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова
12:48, 20 июля 2023
В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова
В КНБ подтвердили гибель курсанта Пограничной академии в Алматы
15:25, 22 сентября 2024
В КНБ подтвердили гибель курсанта Пограничной академии в Алматы
"Уволился до момента задержания": в КНБ подтвердили расследование против замакима из Алматинской области
11:29, 28 января 2026
"Уволился до момента задержания": в КНБ подтвердили расследование против замакима из Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: