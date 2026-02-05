КНБ подтвердил расследование против Айгуль Балгабаевой

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердили расследование в отношении Айгуль Балгабаевой – руководителя регионального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Айгуль Балгабаева с 30 сентября 2024 года занимает должность руководителя Департамента КМФК МЗ РК по Жамбылской области.

По данным из социальных сетей, Балгабаева подозревается в коррупции.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – подтвердили в пресс-службе КНБ РК сегодня, 5 февраля 2026 года.

