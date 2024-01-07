Число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей
Lada.kz пишет, что вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева.
Руководитель областной территориальной инспекции Габбас Досатов доложил, что информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
"21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь. Мы связались со специалистами из Национального референтного центра по ветеринарии, подведомственного Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, и с экспертами из Института микробиологии и вирусологии. Они направили специалистов для взятия проб тушек лебедей с целью проведения обследования. По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей – молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований".
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц требует детального расследования для выявления причин.
Исполняющий обязанности директора Устюртского государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом не кормить лебедей.
"Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", – подчеркнул Нурмухамбетов.
27 декабря 2023 года сообщалось, что на берегу озера Караколь в Мангистау обнаружили тушки 30 лебедей-шипунов. Информацию об этом предоставили в Устюртском государственном природном заповеднике. Позже в Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили гибель 227 лебедей.