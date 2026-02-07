#Казахстан в сравнении
События

От -23°С до +16°С: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 20:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают о резких погодных контрастах в крупнейших городах Казахстана в ближайшие дни: Астану ждут сильный ветер, метель и гололед с переходом от морозов к оттепели, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается заметное потепление и осадки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -7-9°С.
  • 9 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С.
  • 10 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 8 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.
  • 9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С.
  • 9 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.
  • 10 февраля: переменная облачность, временами дождь. Ветер южный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +10+12°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана на 8 февраля 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
