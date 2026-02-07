Снова непогода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана на 8 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидаются туман и гололед.

В Алматинской области ночью и утром на западе, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, днем местами порывы будут достигать 23-28 м/с. В Конаеве ночью ожидаются туман и гололед, ветер усилится до 15-20 м/с, днем местами до 23-28 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области на западе, севере и в горных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области днем на западе, севере и востоке ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе и севере области будет туман. Ветер днем усилится до 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В Петропавловске также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем на востоке и юге области также прогнозируются снег и низовая метель. На севере и юге области будет туман.

В области Жетысу на севере, в центре и в горных районах временами ожидаются туман и гололед. В районе Алакольских озер ветер усилится до 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидаются туман и гололед.

В Павлодарской области на юго-востоке ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на юге, севере и востоке ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, низовая метель, туман и гололед.

В Атырауской области ночью ожидается снег, днем осадки в виде дождя и снега. На севере и востоке возможна низовая метель. В ряде районов ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гололед, временами туман.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. В Кызылорде временами будет туман.

В области Улытау ожидается туман. Утром и днем ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области на юге и востоке ожидается туман.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололед. Ночью на северо-востоке возможна низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В Актау ночью и утром ожидаются туман и гололед, ночью ветер усилится до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с.

В области Абай ночью и утром на юге ожидается туман.

В Жамбылской области ночью и утром ожидаются снег, низовая метель и гололед, местами туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы будут достигать 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Актюбинской области днем на западе и севере ожидаются снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-18 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 февраля.