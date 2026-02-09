#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Депутат Елнур Бейсенбаев получил новую должность в Администрации президента

Елнур Бейсенбаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 09:01 Фото: parlam.kz
9 февраля 2026 года стало известно о назначении Елнура Бейсенбаева завотделом в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Елнур Бейсенбаев родился в 1986 году в Кентау. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби – специальность "Бакалавр политологии", "Магистр политологии".

Трудовой стаж начинал с активиста, волонтера, руководителя молодежного крыла РД "Болашак". В разные годы занимал должности заместителя председателя РД "Болашак", заместителя главного редактора журнала "Жастар Үні"; председателя МОО "Жастар Үні"; секретаря Алматинского городского филиала КНПК; руководителя Управления по вопросам молодежной политики Алматы.

С 2017 по 2019 год – директор ТОО "Qadam PRO"; с 2019 по 2020 год – советник акима города Нур-Султана (ныне Астана). Кроме того, являлся председателем молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2020-01.2021). С января 2023 года – исполнительный секретарь партии AMANAT. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT".

5 февраля 2026 года стало известно о назначении Ерлана Утегенова заместителем генерального прокурора РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кто и как может получить адресную соцпомощь: разъяснение Минтруда
09:16, Сегодня
Кто и как может получить адресную соцпомощь: разъяснение Минтруда
Асет Иргалиев получил новую должность при президенте
17:14, 02 февраля 2026
Асет Иргалиев получил новую должность при президенте
Ербол Адаев получил должность в Администрации президента
09:03, 17 февраля 2025
Ербол Адаев получил должность в Администрации президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: