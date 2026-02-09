Депутат Елнур Бейсенбаев получил новую должность в Администрации президента

9 февраля 2026 года стало известно о назначении Елнура Бейсенбаева завотделом в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Елнур Бейсенбаев родился в 1986 году в Кентау. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби – специальность "Бакалавр политологии", "Магистр политологии".

Трудовой стаж начинал с активиста, волонтера, руководителя молодежного крыла РД "Болашак". В разные годы занимал должности заместителя председателя РД "Болашак", заместителя главного редактора журнала "Жастар Үні"; председателя МОО "Жастар Үні"; секретаря Алматинского городского филиала КНПК; руководителя Управления по вопросам молодежной политики Алматы.

С 2017 по 2019 год – директор ТОО "Qadam PRO"; с 2019 по 2020 год – советник акима города Нур-Султана (ныне Астана). Кроме того, являлся председателем молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2020-01.2021). С января 2023 года – исполнительный секретарь партии AMANAT. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT".

