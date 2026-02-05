Назначен новый заместитель генерального прокурора

5 февраля 2026 года стало известно о назначении Ерлана Утегенова заместителем генерального прокурора РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Утегенов Ерлан Рахимжанович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ерлан Утегенов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет – правоведение.

Трудовую деятельность начинал с должности главного специалиста отдела статистики органов прокуратуры, суда и аналитической работы Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области.

В разные года работал старшим помощником прокурора города Капшагая Алматинской области; заместителем начальника Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Южно-Казахстанской области; заместителем Алматинского природоохранного прокурора. Также был прокурором Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области; прокурором Талгарского района Алматинской области; начальником Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Алматы; старшим помощником генерального прокурора группы советников Аппарата генерального прокурора.

С 2019 по 2022 год – заместитель прокурора города Нур-Султана (ныне Астана), с мая 2022 года занимал должность прокурора Астаны.

2 февраля 2026 года глава государства назначил Асета Иргалиева советником президента РК.