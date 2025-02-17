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События

Ербол Адаев получил должность в Администрации президента

Ербол Адаев получил должность в Администрации президента, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:03 Фото: qr-pib.kz
17 февраля Ербол Адаев получил должность в Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Адаев Ербол Даненович назначен заведующим Общим отделом Администрации президента Республики Казахстан.

В этой должности он сменил Нурдаулета Толеева. Кроме него, 17 февраля освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК Алексей Калайчиди.

До нового назначения Ербол Адаев работал заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы в Управлении делами президента. Кроме того, в разные годы он занимал разные должности в аппарате акима Костанайской области, Министерстве культуры и информации, аппарате Сената РК.

Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК сменил Даурен Ергарин. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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