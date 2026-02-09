Люксовые авто и недвижимость, миллиарды тенге на счетах: завершено расследование по делу "Актив Ломбард"

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 9 февраля 2026 года рассказали об окончании расследования в отношении Сергея Койнова и других причастных людей, подозреваемых в предпринимательской деятельности, а также легализации преступных доходов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в сентябре 2025 года выявили масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.

"Владелец сети "Актив Ломбард" Койнов подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности. Для придания деятельности видимости законности Койнов использовал подконтрольное ему ТОО "Актив Ломбард", обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц – ТОО "One Billion Sales", ТОО "The Best Seller" и ТОО "Shark in Sales", зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю", – сообщили детали в АФМ.

Эти компании действовали под единым брендом "Актив Маркет" и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО "Актив Ломбард", а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.

"Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% – в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан", – продолжили в ведомстве.

В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.

По версии следствия, с целью сокрытия источника доходов Койнов разработал и многоуровневую схему их легализации.

"Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денежных средств между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Кроме того, Койнов зарегистрировал ТОО "Zeus Co", формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО "Zeus Co" поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову в виде дивидендов", – рассказали в АФМ.

С санкции суда с целью конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге.

Среди арестованного имущества: четыре квартиры и два жилых дома в столице, четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.

Койнов помещен под стражу. В отношении четверых соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в АФМ рассказали, что в случае с "Актив Маркетом" пострадавшие могут не платить проценты. Для этого они могут обратиться в ведомство.