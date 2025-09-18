Задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов: АФМ раскрыло подробности

Пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) выступила с важным заявлением по поводу деятельности сети "Актив Ломбард" и его владельце Сергее Койнове, сообщает Zakon.kz.

16 сентября 2025 года в Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация, что в Актобе задержан известный столичный предприниматель и блогер Сергей Койнов. Отмечалось, что "его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем".

"На запросы СМИ сообщаем, что во исполнение поручения главы государства Агентством по финмониторингу проводится работа по недопущению роста долговой нагрузки населения. Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов. Так, владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С.С. на доверенных лиц оформил ряд компаний, действовавших под брендом "Актив Маркет" и ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники. Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества – то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии. При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал", – заявили в пресс-службе АФМ РК сегодня, 18 сентября.

В агентстве отметили, что при выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день.

"Однако компанией Койнова С.С. заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке". Пресс-служба АФМ РК

Всего, по данным агентства, за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.

"Для дальнейшей легализации доходов Койнов С.С. использовал компанию, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными фирмами якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов". Пресс-служба АФМ РК

На текущее время проведены больше 200 обысковых мероприятий во всех регионах страны, обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

"Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит (согласно ст. 201 УПК РК)". Пресс-служба АФМ РК

15 сентября 2025 года стало известно, что АФМ выявлены схемы фиктивной стоматологии, в результате которых из ЕНПФ было выведено свыше 200 млрд тенге.