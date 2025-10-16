АФМ: Пострадавшие от "Актив Маркета" могут не платить проценты по займам

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что по факту схем, втянувших казахстанцев в долговую кабалу, расследуется 17 уголовных дел, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ отметил, что в рамках поручения главы государства на системной основе агентством проводятся проверки в отношении лиц, которые втягивают граждан в долговую кабалу.

"На сегодняшний день выявлено более 17 уголовных дел по данным фактам, общий ущерб превышает 400 млрд тенге. От их действий пострадали свыше 400 тыс. человек. Все дела находятся на расследовании. Недавно мы уже говорили об этом – о случаях с "Актив Ломбардом" и "Актив Маркетом". В Алматы также был инцидент с микрофинансовой организацией, от которой пострадали более 327 тыс. человек. В этих МФО незаконно выдавались кредиты под завышенные проценты, превышающие ограничения, установленные Национальным банком", – озвучил Женис Елемесов.

По его словам, в случае с "Актив Маркетом" отсутствуют соответствующие разрешения. Эти суммы не подлежат оплате – граждане могут не платить проценты. Для этого они могут обратиться в АФМ.

"Нужно разделять и четко устанавливать. Есть конкретные лица – те, кто в свое время сдали свое имущество, не платили никаких денег и потеряли это имущество, поскольку, как вы знаете, основная деятельность "Актив Маркета" – это комиссионный магазин. Его суть в том, чтобы получить товар и оплатить его стоимость. Эти лица, вероятно, потеряли свои товары. Что касается тех, кто договаривался с этим маркетом и брал деньги в займ под проценты, и сейчас они находятся в нашем пуле, то они могут забрать свое имущество. Эти вещи находятся у "Актив Маркета", потому что не изымались в рамках уголовного дела. Проценты они могут не платить", – заявил Женис Елемесов.

18 сентября 2025 года был задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов.