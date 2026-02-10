40 млн пассажиров сможет пропускать аэропорт Астаны после ремонта полосы

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о развитии сферы гражданской авиации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по поручению главы государства, остановлена работа посредников на рынке авиационного топлива.

"В результате цена авиационного топлива снизилась с 1200 долларов до примерно 950 долларов. Это усиливает привлекательность нашего воздушного пространства для иностранных авиакомпаний. В этом году начнем строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны. Ввод в эксплуатацию второй полосы позволит приступить к капитальному ремонту первой, который не проводился более 20 лет. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта столицы в 4 раза, до 40 млн пассажиров", – сказал Бектенов.

Кроме того, по его словам, в июле 2026 года завершится реконструкция внутреннего терминала аэропорта Алматы. Пропускная способность увеличится с 14 миллионов пассажиров до 19 миллионов.

