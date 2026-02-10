Снежные дюны, ветер и мороз: Астана во власти непогоды – фоторепортаж

Сегодня, 10 февраля 2026 года, жителям Астаны пришлось буквально откапывать себя и свои машины. Несмотря на несвойственную для февраля теплую погоду – около нуля градусов, столицу вновь накрыл сильный снегопад, передает корреспондент Zakon.kz.

С раннего утра дворы наполнились звуками скребков и лопат: люди расчищали дорожки, освобождали выезды, стряхивали снег с автомобилей, которые за ночь почти полностью скрылись под белым слоем.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Коммунальные службы работают круглосуточно, очищая приоритетные участки города – дороги, перекрестки и тротуары. Спецтехника проходит колоннами, оставляя за собой темные полосы асфальта, но уже через несколько часов их снова затягивает снегом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Несмотря на постоянную уборку, снежные барханы можно заметить почти в каждом столичном районе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В некоторых местах они достигают высоты человеческого роста, и под ними иногда угадываются очертания припаркованных машин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Снегопад превратил город в пространство медленного движения. Пешеходы осторожно выбирают путь по протоптанным участкам, водители снижают скорость, а на остановках люди плотнее кутаются в шарфы и капюшоны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня даже дети выходят на улицу с лопатами. Однако, если заглянуть во дворы столичных жилых комплексов, картина становится тише.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Детские площадки в основном пустуют – качели и горки укрыты плотным слоем снега, лестницы возле домов засыпаны, а следы на покрытии быстро исчезают под новыми осадками.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Лишь редкие прохожие прокладывают дорожки между подъездами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня школьникам с нулевого по девятый класс отменили занятия в первую и вторую смены – их перевели на дистанционный формат. Тем не менее на улицах можно встретить детей младшего возраста с рюкзаками. Снег для них скорее приключение, чем препятствие.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Но стоит отметить, что погода сегодня обманчива. Из окон домов снег выглядит как легкая дымка – почти туман, мягко скрывающий очертания зданий. Но и столбик термометра вводит в заблуждение: при нулевой температуре ощущается резкий ветер, и холод становится ощутимым.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На улицах можно увидеть людей, тепло укутанных, – они идут, сжавшись и наклонившись вперед, стараясь сохранить тепло и укрыться от колючих снежинок, летящих в лицо. Рядом проходят те, кто явно недооценил погоду – без шапок или с расстегнутыми капюшонами, ускоряя шаг в попытке скорее добраться до транспорта или входа в здание.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит укрыться от ветра во дворе или возле фасада, и кажется, что на улице даже тепло. Но достаточно выйти на открытую улицу или перекресток, холод начинает пронизывать до костей, заставляя ускорить шаг и прятать руки глубже в карманы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В центральной части города, где поток людей и машин выше, снег быстрее превращается в воду – на дорогах и тротуарах образуются лужи, слышен характерный хруст подтаявшего снега под колесами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Но уже вечером они могут покрыться коркой льда: синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидается похолодание. Это значит, что сегодняшняя слякоть может обернуться гололедом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пока же столица живет в привычном для зимы режиме – между снегопадом и уборкой, между суетой улиц и тишиной заснеженных дворов. И каждый новый цикл осадков снова напоминает: зима в Астане – это не просто сезон, а состояние города, к которому его жители давно научились адаптироваться.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня на Астану обрушатся сильные морозы до -27°С, снегопад с метелью и гололед. Тем временем в Алматы и Шымкенте ожидаются осадки, местами сильные, и тепло до +10°С.