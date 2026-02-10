Киберполицией Казахстана задержан дроповод

В Уральске акмолинские киберполицейские задержали дроповода, подозреваемого в участии как минимум в трех мошеннических схемах. Об этом 10 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 24-летний фигурант был установлен в результате операции, проведенной в рамках ОПМ "Anti-Fraud".

"По информации оперативников, мужчина зарабатывал так называемые "легкие" деньги, выступая в роли дроповода – посредника между организаторами мошеннических схем и финансовой системой. Подозреваемый находил третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в различных банках, после чего использовал их для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших и передавал организаторам преступных схем". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Кроме того, установлено, что фигурант также занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками для осуществления телефонных звонков и обмана граждан. Такие SIM-карты позволяли злоумышленникам скрывать свою личность и затрудняли их идентификацию.

"Предварительно известно об участии задержанного как минимум в трех эпизодах мошенничества. В настоящее время в рамках досудебного расследования сотрудники полиции продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают лиц, пострадавших от его противоправной деятельности". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций, не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о "легком заработке", которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.

Материал по теме Находившегося в розыске человека с помощью ИИ задержали в одном из ночных клубов Уральска

Ранее сообщалось, что в Астане раскрыта схема интернет-мошенничества с арендой квартир.