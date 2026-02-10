Киберполицией Казахстана задержан дроповод
Отмечается, что 24-летний фигурант был установлен в результате операции, проведенной в рамках ОПМ "Anti-Fraud".
"По информации оперативников, мужчина зарабатывал так называемые "легкие" деньги, выступая в роли дроповода – посредника между организаторами мошеннических схем и финансовой системой. Подозреваемый находил третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в различных банках, после чего использовал их для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших и передавал организаторам преступных схем".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Кроме того, установлено, что фигурант также занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками для осуществления телефонных звонков и обмана граждан. Такие SIM-карты позволяли злоумышленникам скрывать свою личность и затрудняли их идентификацию.
"Предварительно известно об участии задержанного как минимум в трех эпизодах мошенничества. В настоящее время в рамках досудебного расследования сотрудники полиции продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают лиц, пострадавших от его противоправной деятельности".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций, не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о "легком заработке", которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.
