#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
События

На свободу вышел бывший ректор МУИТ, осужденный на 8 лет за хищение

Дамир Шыныбеков, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 11:02 Фото: Facebook/Дамир Шыныбеков
В соцсетях появилась информация, что экс-ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамир Шыныбеков, осужденный в 2020 году на 8 лет за хищение, вышел на свободу. Ее Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.

Как пояснили 12 февраля 2026 года в КУИС, в отношении Дамира Шыныбекова "в установленном законом порядке была применена амнистия, в результате чего срок наказания был сокращен".

"С учетом пересчитанного срока осужденный полностью отбыл назначенное судом наказание и был освобожден на законных основаниях. Рассмотрение материалов, пересчет сроков и принятие решений в отношении осужденных относятся к компетенции суда и подлежат обязательному исполнению", – добавили в пресс-службе комитета.

Приговор Дамиру Шыныбекову вынесли в Алматы 5 октября 2020 года. Судом было установлено, что бывший ректор МУИТ и экс-главный бухгалтер вуза Жанайым Спабекова в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 года похитили денежные средства на сумму более 1 млрд 700 млн тенге путем составления фиктивных договоров с юридическими лицами, с последующим обналичиванием денежных средств. Шыныбекова и Спабекову признали виновными и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Оба были лишены права занимать руководящие должности в области образования и науки, материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 11:02
Бывшего ректора алматинского вуза обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге

Должность ректора Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. Его арестовали в мае 2019 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Вышел ли на свободу Мейржан Туребаев вслед за актером Мейирханом Шерниязовым
18:44, 03 июля 2025
Вышел ли на свободу Мейржан Туребаев вслед за актером Мейирханом Шерниязовым
Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау досрочно вышел на свободу
00:58, 04 ноября 2023
Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау досрочно вышел на свободу
Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в 2025 году в Казахстане
13:48, 11 января 2026
Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в 2025 году в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
11:02, Сегодня
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
10:46, Сегодня
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
10:32, Сегодня
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Сегодня
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: