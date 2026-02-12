На свободу вышел бывший ректор МУИТ, осужденный на 8 лет за хищение

В соцсетях появилась информация, что экс-ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамир Шыныбеков, осужденный в 2020 году на 8 лет за хищение, вышел на свободу. Ее Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.

Как пояснили 12 февраля 2026 года в КУИС, в отношении Дамира Шыныбекова "в установленном законом порядке была применена амнистия, в результате чего срок наказания был сокращен".

"С учетом пересчитанного срока осужденный полностью отбыл назначенное судом наказание и был освобожден на законных основаниях. Рассмотрение материалов, пересчет сроков и принятие решений в отношении осужденных относятся к компетенции суда и подлежат обязательному исполнению", – добавили в пресс-службе комитета.

Приговор Дамиру Шыныбекову вынесли в Алматы 5 октября 2020 года. Судом было установлено, что бывший ректор МУИТ и экс-главный бухгалтер вуза Жанайым Спабекова в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 года похитили денежные средства на сумму более 1 млрд 700 млн тенге путем составления фиктивных договоров с юридическими лицами, с последующим обналичиванием денежных средств. Шыныбекова и Спабекову признали виновными и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Оба были лишены права занимать руководящие должности в области образования и науки, материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

Должность ректора Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. Его арестовали в мае 2019 года.