#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
События

Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в 2025 году в Казахстане

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщил о завершении амнистии, в ходе которой суды рассмотрели 15 970 представлений, сообщает Zakon.kz.

Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 2 тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние лица. Сокращены сроки наказания более чем 11 тысячам осужденных, сообщили в КУИС.

По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учетах служб пробации, освобождено от наказания 2888 человек, сокращены сроки наказания более 7600 осужденных.

"Все освобожденные находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции. Для освободившихся лиц предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию и адаптацию в обществе. В рамках этой работы гражданам оказываются содействие в трудоустройстве, социальная и психологическая помощь, а также консультации по интересующим вопросам", – рассказали в комитете.

Также в КУИС напомнили, что закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления коррупционной, экстремистской или террористической направленности, а также на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за пытки и на рецидивистов.

Ранее в МВД ответили на запрос редакции Zakon.kz касательно реабилитации освобожденных из мест лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
09:55, 02 июля 2025
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
Несовершеннолетняя казахстанка освобождена по амнистии
12:29, 20 августа 2025
Несовершеннолетняя казахстанка освобождена по амнистии
Вышел ли на свободу Мейржан Туребаев вслед за актером Мейирханом Шерниязовым
18:44, 03 июля 2025
Вышел ли на свободу Мейржан Туребаев вслед за актером Мейирханом Шерниязовым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: