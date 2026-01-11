Более 2 тысяч осужденных вышли на свободу по амнистии в 2025 году в Казахстане

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщил о завершении амнистии, в ходе которой суды рассмотрели 15 970 представлений, сообщает Zakon.kz.

Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 2 тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние лица. Сокращены сроки наказания более чем 11 тысячам осужденных, сообщили в КУИС.

По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учетах служб пробации, освобождено от наказания 2888 человек, сокращены сроки наказания более 7600 осужденных.

"Все освобожденные находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции. Для освободившихся лиц предусмотрена комплексная поддержка, направленная на успешную ресоциализацию и адаптацию в обществе. В рамках этой работы гражданам оказываются содействие в трудоустройстве, социальная и психологическая помощь, а также консультации по интересующим вопросам", – рассказали в комитете.

Также в КУИС напомнили, что закон об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления коррупционной, экстремистской или террористической направленности, а также на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за пытки и на рецидивистов.

