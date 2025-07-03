Вышел ли на свободу Мейржан Туребаев вслед за актером Мейирханом Шерниязовым

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, ответили, вышел ли на свободу вайнер Мейржан Туребаев, сообщает Zakon.kz.

С таким вопросом редакция обратилась в КУИС после того, как стало известно, что актер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу.

"Данный осужденный отбывает наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы", – ответили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в четверг.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Материал по теме Вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию

В мае 2024 года предпринимательница Дана Есеева рассказала, что ее супруг Мейржан Туребаев приехал домой. Она объяснила, что муж получил краткосрочный отпуск. Позднее осужденный вернулся в колонию.