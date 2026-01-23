#Казахстан в сравнении
Общество

Почему в Алматы снесли здание роддома №1

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, инкубатор для новорожденных, инкубатор для новорожденного , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 18:10 Фото: primeminister.kz
​В Алматы началось строительство нового здания Городского родильного дома №1. Существовавшее строение 1938 года постройки снесено, сообщает Zakon.kz.

Причину сегодня, 23 января 2026 года, объяснили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Техническое обследование здания выявило 100% износ несущих конструкций и инженерных сетей. Не соответствовали современным стандартам системы пожарной безопасности, вентиляции, гидроизоляции, отсутствовали лифты для мобильной транспортировки пациентов. ​Несмотря на то, что земельный участок расположен в зоне тектонического разлома, сейсмоусиление здания ни разу не проводилось. Имеется соответствующее заключение КазНИИСА о несоответствии здания требованиям сейсмических норм".

​Помимо конструктивной изношенности, как пояснили в акимате, объект не соответствовал стандартам оказания медицинской помощи. В частности, в приемном отделении не было экстренной операционной, отсутствовали условия для triage-сортировки пациентов, не были предусмотрены специализированные помещения для инфекционного контроля в операционном блоке и реанимации.

​"Поскольку усиление фундамента здания было невозможно, а капитальный ремонт и содержание экономически нецелесообразно, было принято решение снести здание 1938 года и построить новое".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что проектом предусмотрено трехэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. м. Новый родильный дом будет рассчитан на 155 койко-мест. Современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а внедрение энергоэффективных технологий позволит снизить эксплуатационные расходы.

В приемном отделении предусмотрена экстренная операционная, что позволит оказывать неотложную помощь без задержек. Общее количество операционных увеличится с двух до четырех. Также будет повышена мощность приемного покоя с 25 до 38 обращений в сутки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

​Планируется, что после ввода нового корпуса число оказанных медицинских услуг возрастет с 11 до 14 тыс. в год, а количество родов увеличится с 5 до 9 тыс. Новое здание даст возможности для внедрения инноваций, передовых медицинских технологий и доказательных подходов в акушерстве, перинатальной помощи и уходе за новорожденными.

​"Завершение работ запланировано на март следующего года. При этом на период строительства родильный дом продолжит работу – все подразделения будут временно размещены в блоке "А" на пр. Сейфуллина".Пресс-служба акимата Алматы

О том, что в Алматы снесут старейший роддом города, мы писали 13 сентября 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
