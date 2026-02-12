#Казахстан в сравнении
События

Токаев встретился с генсеком Мусульманского совета старейшин

Касым-Жомарт Токаев, Мохаммед Абдельсалам, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 18:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин и Премии имени шейха Заида "За человеческое братство" Мохаммедом Абдельсаламом, сообщает Zakonkz.

В ходе встречи глава государства выразил поддержку важным инициативам и проектам, реализуемым в нашей стране под эгидой Мусульманского совета старейшин – авторитетного и влиятельного института, пользующегося признанием на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что установление принципов толерантности и мирного сосуществования, а также продвижение гуманистических ценностей ислама имеет огромное значение. По его словам, эта позиция созвучна политическому курсу Казахстана.

Президент сообщил, что с большим удовлетворением воспринял открытие первого в Центральной Азии представительства Совета в нашей стране.

Глава государства сказал, что Премия шейха Заида "За человеческое братство" считается одной из самых престижных международных наград, призванных способствовать утверждению идеалов единства и ответственности. Он также отметил ее вклад в развитие глобального диалога и сотрудничества.

В свою очередь Мохаммед Абдельсалам выразил благодарность главе государства за теплый прием. Он подтвердил свое намерение продолжить активное участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят в Астане.

Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана в деле мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых стали в этом году лауреатами Премии имени шейха Заида "За человеческое братство".

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Совета, Верховному имаму университета "Аль-Азхар" шейху Ахмеду ат-Тайебу.

Указом президента Казахстана Мохаммед Абдельсалам был награжден орденом "Достық" І степени за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога и утверждение гуманитарных ценностей.

Ранее Токаев обратился к казахстанским спецназовцам после триумфа в Дубае.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
