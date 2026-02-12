Токаев обратился к казахстанским спецназовцам после триумфа в Дубае

Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанских участников международных соревнований антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае с показанным там великолепным результатом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля 2026 года советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров проинформировал в своем Telegram-канале:

"Команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем престижного турнира, а команда Kazakhstan А заняла 2-е место в общем зачете. Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма. Президент пообещал должным образом отметить спецназовцев – участников соревнований, в которых приняли участие 109 команд из 48 стран".

Ранее в МВД заявили, что казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире. В общекомандном зачете команда Kaz SWAT Team C заняла 1-е место, Kaz SWAT Team A – 2-е. 3-е место досталось команде из Китая.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла 8-е место, Kaz SWAT Team Tomiris – 18-е, а Kaz SWAT Team D – 20-е место.

Команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.

11 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции.