#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
События

Токаев обратился к казахстанским спецназовцам после триумфа в Дубае

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанских участников международных соревнований антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае с показанным там великолепным результатом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля 2026 года советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров проинформировал в своем Telegram-канале:

"Команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем престижного турнира, а команда Kazakhstan А заняла 2-е место в общем зачете. Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма. Президент пообещал должным образом отметить спецназовцев – участников соревнований, в которых приняли участие 109 команд из 48 стран".

Ранее в МВД заявили, что казахстанские спецподразделения успешно выступили на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли пять сборных команд. По итогам они показали один из лучших результатов за всю историю участия Казахстана в этом турнире. В общекомандном зачете команда Kaz SWAT Team C заняла 1-е место, Kaz SWAT Team A – 2-е. 3-е место досталось команде из Китая.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Кроме того, Kaz SWAT Team B заняла 8-е место, Kaz SWAT Team Tomiris – 18-е, а Kaz SWAT Team D – 20-е место.

Команда Tomiris оказалась лидером среди женских команд, оставив позади даже некоторые мужские команды из других стран.

11 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star
20:33, 22 ноября 2025
Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star
Токаев поздравил казахстанских волонтеров
10:05, 05 декабря 2023
Токаев поздравил казахстанских волонтеров
Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем
08:01, 08 марта 2024
Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Сегодня
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
09:19, Сегодня
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
09:08, Сегодня
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: