Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс" не выявила нарушений во время референдума

6 октября коалиция общественных наблюдателей (КОН) "Дауыс", объединила тысячи активных граждан и провела масштабную кампанию по наблюдению за референдумом на всех избирательных участках страны, сообщает Zakon.kz.

Наблюдатели "Дауыс" работали с момента открытия участков, в крупных городах и отдаленных селах.



В течении дня работал ситуационный центр "Дауыс", где в реальном времени отслеживались вся ситуация на участках и консолидировалась информация от наблюдателей.

"Наши наблюдатели подробно фиксировали все этапы процесса голосования. В ходе работы отмечались отдельные нарекания к работе участковых комиссий. Наши рекомендации воспринимались нормально, в рабочем порядке устранялись недочеты. На данный момент можно отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено", – рассказали в КОН.

Отмечается, что работа комиссий обеспечила законность и прозрачность хода голосования.

"В настоящее время мы проводим подробный анализ собранных данных от региональных филиалов коалиции и НПО – партнеров. В ближайшее время мы опубликуем подробный отчет о результатах наблюдения. Коалиция "Дауыс" выражает благодарность всем партнерам, составу команд наблюдателей в регионах за их ответственность и профессионализм", – резюмировали в коалиции.

С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.



Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.