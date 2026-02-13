Пассажиры рейса Алматы – Астана ждали вылета более восьми часов – ответ авиакомпании

Пассажиры самолета по маршруту Алматы – Астана Air Astana столкнулись с проблемами 12 февраля 2026 года: запланированный к вылету в 17:50 рейс состоялся только в 02:12, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 13 февраля.

"Пассажиров рейса KC 991 авиакомпании Air Astana посадили в самолет в 17:00 и без внятного объяснения причин удерживали там более пяти часов, не выпуская наружу. По словам граждан, им не предоставляли ни еды, ни питья. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь", – говорилось в публикации.

В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию.

"После посадки на рейс KC 991 Алматы – Астана от 12 февраля самолет планировался к вылету по расписанию в 17:50. Однако из-за сильного снегопада вылет задерживался. В ожидании улучшения погоды экипаж каждые полчаса информировал пассажиров о ситуации, а в 19:00 на борту были предоставлены питание и напитки. В 20:47, после улучшения метеоусловий, была проведена противообледенительная обработка, однако при выруливании на полосу командир сообщил о технической неполадке, из-за чего борт вернулся на стоянку", – сообщили в авиакомпании.

В 23:00 пассажиров вернули в терминал для ожидания резервного самолета.





"Во время нахождения в терминале от пассажиров поступали запросы на повторное питание, однако из-за ограниченного времени до вылета и технологического цикла приготовления (около двух часов) предоставить горячие рационы не представилось возможным. Около 40 человек отказались от полета, в связи с чем на борту образовался запас сэндвичей. Данная информация была передана экипажу резервного борта, который обеспечил выдачу дополнительных сэндвичей по запросу пассажиров. Фактический вылет состоялся в 02:12 на замененном воздушном судне", – резюмировали в Air Astana.

