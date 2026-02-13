#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
События

Акимат Алматы разъяснил причины введения режима ЧС

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 12 февраля 2026 года в Бостандыкском районе Алматы введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера. В пресс-службе городского акимата Zakon.kz дали пояснения по произошедшему.

Так, согласно разъяснительной заметке ведомства, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба предусмотрен законодательством Казахстана в соответствии с законом "О гражданской защите".

Далее отмечено:

"Согласно статьям 4 и 48 указанного закона, чрезвычайная ситуация техногенного характера может быть объявлена при возникновении угрозы здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, нарушении нормальных условий жизнедеятельности граждан, авариях на объектах и сетях жизнеобеспечения, включая системы водоснабжения, а также при необходимости привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации последствий, которые невозможно устранить в штатном режиме".

Именно поэтому в связи с продолжительным отсутствием централизованного водоснабжения в ряде микрорайонов Бостандыкского района и нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения 12 февраля 2026 года акиматом введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Решение принято в установленном законодательством порядке Казахстана.

Кроме того, решение принято с учетом многочисленных обращений жителей и высокой социальной значимости вопроса обеспечения населения питьевой водой.

"Введение режима ЧС позволит обеспечить оперативное реагирование, мобилизацию необходимых ресурсов и принятие первоочередных мер по стабилизации ситуации".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:46
В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, почему опасно строить дома в горах Алматы и области. Подробнее – по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
После ледяного дождя в Алматы потеплеет до +11°С
16:40, Сегодня
После ледяного дождя в Алматы потеплеет до +11°С
В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС
22:00, 12 февраля 2026
В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС
Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО
10:57, 16 января 2024
Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
16:15, Сегодня
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
15:48, Сегодня
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
15:15, Сегодня
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
14:53, Сегодня
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: