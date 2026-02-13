Акимат Алматы разъяснил причины введения режима ЧС

С 12 февраля 2026 года в Бостандыкском районе Алматы введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера. В пресс-службе городского акимата Zakon.kz дали пояснения по произошедшему.

Так, согласно разъяснительной заметке ведомства, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба предусмотрен законодательством Казахстана в соответствии с законом "О гражданской защите".

Далее отмечено:

"Согласно статьям 4 и 48 указанного закона, чрезвычайная ситуация техногенного характера может быть объявлена при возникновении угрозы здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, нарушении нормальных условий жизнедеятельности граждан, авариях на объектах и сетях жизнеобеспечения, включая системы водоснабжения, а также при необходимости привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации последствий, которые невозможно устранить в штатном режиме".

Именно поэтому в связи с продолжительным отсутствием централизованного водоснабжения в ряде микрорайонов Бостандыкского района и нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения 12 февраля 2026 года акиматом введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Решение принято в установленном законодательством порядке Казахстана.

Кроме того, решение принято с учетом многочисленных обращений жителей и высокой социальной значимости вопроса обеспечения населения питьевой водой.

"Введение режима ЧС позволит обеспечить оперативное реагирование, мобилизацию необходимых ресурсов и принятие первоочередных мер по стабилизации ситуации". Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, почему опасно строить дома в горах Алматы и области. Подробнее – по этой ссылке.