События

Гранты, работа, развитие: в ВКО две тысячи молодых людей найдут работу в 2026 году

трудоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 19:50 Фото: пресс-служба акимата ВКО
13 февраля аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с членами областного совета по делам молодежи. В ходе встречи участники совета высказали свои предложения, поделились важными мнениями и озвучили конкретные инициативы, сообщает Zakon.kz.

Также обсуждались вопросы участия молодежи в общественно-политической жизни и подготовки к предстоящему референдуму.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области проживает более 170 тыс. молодых людей. Для их обучения, трудоустройства и развития создаются необходимые условия. В трех высших учебных заведениях и 37 колледжах региона по востребованным специальностям обучаются более 35 тыс. студентов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В прошлом году мерами по трудоустройству было охвачено свыше семи тысяч молодых людей. 71 человек из социально уязвимых категорий получил гранты на реализацию собственных бизнес-идей.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Кроме того, в рамках поддержки предпринимательства молодым специалистам были предоставлены четыре безвозвратных государственных гранта на общую сумму 17,5 млн тенге. В этом году в рамках программ "Молодежная практика" и "Жасыл ел" планируется обеспечить занятостью две тысячи молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Считаю, что сегодня мы провели содержательную и продуктивную встречу. Ни один из поднятых вопросов не останется без внимания. Я готов проводить такие встречи с членами Совета по делам молодежи ежеквартально. Акимам городов и районов необходимо внимательно следить за качеством работы и составом местных советов и лично участвовать в их заседаниях", – отметил Нурымбет Сактаганов.
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
