Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет

В целях укрепления партнерских отношений между госорганами и бизнесменами аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объявил о создании Делового совета, сообщает Zakon.kz.

На встрече с бизнес-сообществом глава региона подчеркнул, что Консультативно-совещательный орган призван налаживать активный диалог с предпринимателями для решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются деловые круги в регионе.

"Одним из самых важных вопросов для акимата является рост благосостояния населения, который напрямую зависит от уверенного роста бизнеса в регионе. Поэтому акимат заинтересован в росте инвестиций и бизнеса в целом", – отметил Нурымбет Сактаганов.

Как известно, время ускоряется, и изменения в экономике происходят стремительно. В этой связи необходимо успевать адаптироваться к новым реалиям. По словам главы региона, создание Делового совета при акиме ВКО – важный шаг для поиска эффективных решений в условиях быстроменяющегося рынка.

Фото: пресс-центр ВКО

"Диалог есть, но зачастую он происходит между отдельными бизнесменами и акиматом. На мой взгляд, оптимально будет взаимодействовать через бизнес-объединения. Объединения бизнесменов должны отражать общие интересы, а не личные, потому что развитие общего бизнес-климата сейчас в приоритете. И акимат ВКО готов к конструктивному диалогу с бизнесом", – подчеркнул аким.

В состав Делового совета войдут представители бизнеса, в том числе крупные предприниматели, проявившие себя в различных отраслях экономики. На его площадке будут проводиться регулярные встречи и обмен мнениями госорганов, экспертов и бизнес-сообщества. Важной темой обсуждений станет и подготовка к международному Инвестиционному форуму Altay Invest 2025, намеченному на 10 сентября т.г., который предоставит возможности для привлечения инвестиций и расширения экономических связей. Ожидается участие инвесторов из Китая, России и других стран, а также представителей международных институтов развития. Координировать работу совета будет Управление предпринимательства и промышленности акимата ВКО.

Как отметил аким, несмотря на меры господдержки, включая субсидии, льготы и инвестиционные контракты, не все предприниматели пользуются ими в полной мере. А в условиях оптимизации бюджетов особенно важно определить приоритеты развития и объединить усилия власти и бизнеса. В свою очередь восточноказахстанские предприниматели поддержали инициативу акима и озвучили предложения. В частности, по их мнению, необходимо активнее повышать статус рабочих профессий в регионе, которые вносят неоценимый вклад в развитие предпринимательства. Участники встречи выразили мнение, что Деловой совет может создать нужные условия для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности области.

В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность совместных усилий и выразил надежду на долгосрочность этой инициативы.