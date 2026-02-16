Казахстанская авиакомпания приняла важное решение по ошибкам в авиабилетах пассажиров

Одна из казахстанских авиакомпаний по инициативе прокуратуры упростила порядок исправления персональных данных пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 февраля 2026 года заявили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры:

"Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов. В 2025 году авиакомпания АО "Qazaq Air" (ныне – Vietjet Qazaqstan) исправила данные 3815 пассажиров, большинство – опечатки до двух букв. Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрен новый порядок – бесплатная корректировка ошибок до двух букв в ФИО".

12 февраля 2026 года стало известно, что в отношении FlyArystan проводится расследование.