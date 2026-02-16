#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
События

Казахстанская авиакомпания приняла важное решение по ошибкам в авиабилетах пассажиров

самолет, билеты, паспорт, очки, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 16:17 Фото: freepik
Одна из казахстанских авиакомпаний по инициативе прокуратуры упростила порядок исправления персональных данных пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 февраля 2026 года заявили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры:

"Анализ обращений граждан показал, что многие штрафы взимались за незначительные ошибки в фамилии, имени и отчестве при оформлении авиабилетов. В 2025 году авиакомпания АО "Qazaq Air" (ныне – Vietjet Qazaqstan) исправила данные 3815 пассажиров, большинство – опечатки до двух букв. Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена встреча с руководством авиакомпании, по итогам которой с начала 2026 года внедрен новый порядок – бесплатная корректировка ошибок до двух букв в ФИО".

12 февраля 2026 года стало известно, что в отношении FlyArystan проводится расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанская авиакомпания сделала заявление по поводу утечки данных пассажиров
13:35, 29 февраля 2024
Казахстанская авиакомпания сделала заявление по поводу утечки данных пассажиров
Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку
12:49, 11 ноября 2024
Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку
Забастовка в аэропорту Франкфурта: казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам
16:06, 06 марта 2024
Забастовка в аэропорту Франкфурта: казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
16:52, Сегодня
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
16:37, Сегодня
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
16:11, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
15:58, Сегодня
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: