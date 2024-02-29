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Казахстанская авиакомпания сделала заявление по поводу утечки данных пассажиров

Казахстанская авиакомпания сделала заявление по поводу утечки данных пассажиров Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанская авиакомпания Air Astana 29 февраля 2024 года сделала заявление по поводу утечки персональных данных пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовали в Telegram-канале Air Astana.

"В ответ на распространенные на прошлой неделе сообщения в СМИ о предполагаемой утечке данных авиакомпании Air Astana сообщает, что проведенная проверка не подтвердила наличие такой утечки. Анализ данных, включая информацию из файла, названного "дамп утечки", не обнаружил никаких конфиденциальных данных, относящихся к компании Air Astana, ее сотрудникам или пассажирам", – говорится в сообщении.

Из заявления авиакомпании следует, что предоставленная Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) информация "также не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке".

"Air Astana придает первостепенное значение безопасности и конфиденциальности данных и постоянно улучшает информационные системы безопасности для их защиты", – добавили в авиакомпании.

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20 февраля 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК отреагировали на информацию о том, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Тогда было сказано, что ведомство с Комитетом национальной безопасности проводит анализ полученных материалов.

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22 февраля АО "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Казахстана выступило с заявлением по поводу утечки персональных данных граждан страны.

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