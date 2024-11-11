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Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:49 Фото: Zakon.kz
Казахстанская авиакомпания Air Astana обратилась к своим пассажирам, вылетающим в/из Баку, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали об изменении режима работы международного аэропорта Гейдар Алиев.

"В связи с проведением конференции COP29 в Баку международный аэропорт Гейдар Алиев временно изменит режим работы для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки в период с 10 по 22 ноября", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании 11 ноября 2024 года.

Согласно информации, с 10 по 14 ноября доступ в терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами, парковочная зона перед аэропортом будет предназначена только для спецтранспорта.

"В период проведения COP29 пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2. Проезд будет бесплатным. Аэропорт просит пассажиров учитывать возможные транспортные ограничения, прибывать в аэропорт минимум за три часа до вылета и проходить онлайн-регистрацию, чтобы избежать потери времени".Air Astana

В конце лета 2024 года стало известно, что авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят из-за регулярных задержек рейсов и жалоб.

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