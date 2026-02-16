Комиссия по конституционной реформе провела встречу с дипломатическим корпусом и экспертами

Сегодня, 16 февраля 2026 года, в Астане состоялся брифинг для дипломатического корпуса об итогах работы Комиссии по конституционной реформе с участием председателя и членов комиссии, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие 80 представителей зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Казахстане.

На сайте Конституционного суда (КС) сообщается, что брифинг организован по инициативе Министерства иностранных дел с участием председателя комиссии и председателя КС Эльвиры Азимовой, членов комиссии и министра юстиции Ерлана Сарсембаева, заместителя председателя КС Бакыта Нурмуханова, уполномоченного по правам человека Артура Ластаева и председателя Республиканской палаты адвокатов Мырзагараева Мади.

Фото: gov.kz

"Напомним, президент Республики Казахстан подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по вопросу принятия проекта новой Конституции. Тем самым завершена работа Конституционной комиссии, созданной 21 января 2026 года для подготовки проекта Основного закона, а также рабочей группы по парламентской реформе, сформированной в октябре 2025 года. Рабочая группа по парламентской реформе, действовавшая с октября 2025 по январь 2026 года в составе 33 представителей депутатского корпуса, партий и экспертного сообщества, передала все поступившие предложения в Комиссию по конституционной реформе, в которую вошли 130 представителей различных сфер", – говорится в сообщении.

За время работы комиссией проведено 12 заседаний в формате прямых онлайн-трансляций, суммарно собравших около 1 млн просмотров. В период между заседаниями работали тематические рабочие группы, проходили публичные обсуждения и встречи с участием членов комиссии. Проект Конституции дважды публиковался комиссией для всенародного ознакомления. Вторая редакция представляла собой доработанный проект с учетом поступивших предложений граждан. По состоянию на 13 февраля в адрес комиссии поступило порядка 12 тысяч обращений граждан, значительная часть которых учтена при доработке текста.

Как отмечено в ходе брифинга, проект новой Конституции ставит в центр человека, его жизнь, права и свободы. Усилены гарантии защиты собственности и неприкосновенности жилища, частной жизни и персональных данных, закреплены права граждан в цифровой среде. Введена конституционная ответственность государства за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц. Установлено обязательное опубликование всех ратифицированных международных договоров и принятых законов. Права и свободы человека теперь определяют суть и содержание не только законов, но и иных нормативных правовых актов и международных обязательств, являющихся частью действующего права Казахстана.

"Суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность Республики Казахстан в проекте Конституции остаются неизменными. Прямо предусмотрено, что изменения в Конституцию будут вноситься исключительно по результатам всенародного референдума. Такой подход усиливает конституционное положение о том, что носителем суверенитета и единственным источником государственной власти является народ Казахстана. Республиканский референдум 15 марта 2026 года станет днем ответственного выбора казахстанцев дальнейшего пути развития страны", – сказала Эльвира Азимова в ходе брифинга.

Конституция формирует сбалансированную и подотчетную модель публичной власти, предусматривая переход к однопалатному Курултаю и одновременно закрепляя правовую основу для Халық Кеңесі как представительного органа граждан, наделенного правом законодательной инициативы в Курултае. Порядок его формирования и деятельности будет определен отдельным конституционным законом.

В ходе брифинга были разъяснены положения проекта Конституции, касающиеся правовых аспектов внешней политики республики.

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов подчеркнул, что "конституционные новшества всесторонне отражают приверженность нашего государства фундаментальным принципам международного права и национальным приоритетам в современных условиях перехода на новый этап развития страны. В основу модели международного сотрудничества Республики Казахстан заложены основные принципы Устава ООН и добросовестное выполнение всех принятых международных обязательств".

Было отмечено, что международные договоры остаются частью правовой системы страны и подлежат обязательному исполнению.

В завершение участники задали ряд уточняющих вопросов, в том числе относительно соотношения международных договоров и национального законодательства, а также инклюзивного подхода в подготовке проекта. По итогам встречи представители дипломатического корпуса и международных организаций отметили открытость и прозрачность процесса конституционного преобразования в Республике Казахстан.