Каким будет март-2026 в Астане
Столица Казахстана расположена в северной части страны – в зоне резко континентального климата, куда весна традиционно приходит медленнее. При этом она чаще всего сопровождается резкими температурными перепадами.
Температурный фон
Согласно данным РГП "Казгидромет", средняя температура месяца ожидается на уровне -5°С, что на 1°С выше нормы (климатическая норма – -6°С).
Первая декада марта начнется с резких колебаний температур: после морозов до -19-24°С ночью ожидается кратковременное потепление в ночные часы до -8-13°С. Днем термометры будут показывать от -3 до +2°С. Затем вновь вероятно похолодание до -4-9°С.
Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры – к середине месяца днем воздух будет прогреваться до +5+10°С.
В третьей декаде сохранятся температурные "качели": возможны как плюсовые значения днем, так и возвраты морозов до -8-13°С ночью.
Осадки и погодные явления
В Астане в первой месяц весны количество осадков ожидается около нормы (20 мм).
В течение месяца вероятны:
- снег и низовые метели – в начале и конце первой декады, а также в начале второй и третьей;
- дождь и мокрый снег во второй половине месяца;
- гололед – в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декад;
- туманы – прогнозируются в начале и в конце первой, в середине и в конце второй, в начале третьей декад;
- частые порывы ветра до 15-20 м/с.
Подытожить можно следующим образом: март в Астане будет типичным для северного региона: с медленным переходом от зимы к весне, резкими перепадами температуры и ветреной погодой. Несмотря на превышение нормы на 1°С, устойчивого весеннего тепла в столице пока ожидать не стоит.
Следует учитывать, что консультативный прогноз погоды на месяц – это предварительный, ориентировочный прогноз на длительный период – 30 дней, который показывает общую тенденцию погоды, а не точную картину на каждый день. Погода на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.
