Каким будет март-2026 в Астане

Согласно консультативному прогнозу РГП "Казгидромет", март 2026 года в Астане будет немного теплее климатической нормы, однако останется по-зимнему переменчивым. Синоптики предоставили Zakon.kz информацию, с какой погоды начнется весна в столице.

Столица Казахстана расположена в северной части страны – в зоне резко континентального климата, куда весна традиционно приходит медленнее. При этом она чаще всего сопровождается резкими температурными перепадами.

Температурный фон

Согласно данным РГП "Казгидромет", средняя температура месяца ожидается на уровне -5°С, что на 1°С выше нормы (климатическая норма – -6°С).

Первая декада марта начнется с резких колебаний температур: после морозов до -19-24°С ночью ожидается кратковременное потепление в ночные часы до -8-13°С. Днем термометры будут показывать от -3 до +2°С. Затем вновь вероятно похолодание до -4-9°С.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры – к середине месяца днем воздух будет прогреваться до +5+10°С.

В третьей декаде сохранятся температурные "качели": возможны как плюсовые значения днем, так и возвраты морозов до -8-13°С ночью.

Осадки и погодные явления

В Астане в первой месяц весны количество осадков ожидается около нормы (20 мм).

В течение месяца вероятны:

снег и низовые метели – в начале и конце первой декады, а также в начале второй и третьей;

дождь и мокрый снег во второй половине месяца;

гололед – в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декад;

туманы – прогнозируются в начале и в конце первой, в середине и в конце второй, в начале третьей декад;

частые порывы ветра до 15-20 м/с.

Подытожить можно следующим образом: март в Астане будет типичным для северного региона: с медленным переходом от зимы к весне, резкими перепадами температуры и ветреной погодой. Несмотря на превышение нормы на 1°С, устойчивого весеннего тепла в столице пока ожидать не стоит.

Следует учитывать, что консультативный прогноз погоды на месяц – это предварительный, ориентировочный прогноз на длительный период – 30 дней, который показывает общую тенденцию погоды, а не точную картину на каждый день. Погода на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.

