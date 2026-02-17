Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Март в Казахстане – один из самых контрастных месяцев года. Пока на севере сохраняются метели и морозы до -40°С, на юге воздух может прогреваться до +25+35°С. Резкие перепады температур, усиление ветра, осадки и туманы делают начало весны непредсказуемым и динамичным, сообщает Zakon.kz

Синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по первому месяцу весны. Ведь протяженность нашей страны огромная и с севера на юг делает начало весны совершенно разным в каждом регионе. Поэтому прогноз погоды по разным областям весьма отличается: пока на севере еще хозяйничает зима, на юге уже ощущается полноценное весеннее тепло.

Температурные качели

По многолетним данным, средняя температура марта в Казахстане заметно выше февральской – на 6-7°С по большей части страны, а на юге и юго-востоке повышение достигает 8-12°С.

Однако разброс значений остается значительным:

на севере средняя температура может держаться на уровне -9-14°С;

на крайнем юге – уже +6+8°С.

В экстремально холодные годы март способен удивить морозами до -35-40°С, а на севере и востоке они достигают -42-47°С. В то же время в теплые годы дневной максимум на юге может варьироваться от +25 до +35°С.

Средняя суточная амплитуда температуры составляет 9-11 градусов. Именно поэтому март ощущается таким непредсказуемым по республике: север – еще зима, юг – уже весна.

По анализу многолетних данных РГП "Казгидромет", в северных регионах снежный покров в марте достигает максимальной высоты за всю зиму – 20-38 см, а местами может составить 99 см (на севере Актюбинской области).

"В начале марта на всей территории Казахстана еще сохраняется снежный покров, за исключением Мангистауской области. В третьей декаде в южных регионах республики, как правило, за исключением горных районов, отмечается сход снежного покрова", – отметили в Гидрометцентре.

Метели на севере – обычное явление в первый месяц весны. Сильный ветер со скоростью более 15 м/с отмечается в течение 4-8 суток за месяц, а в отдельные годы достигает 15-20 суток. На юго-востоке страны сильный ветер характерен для Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу, где скорость ветра достигает 25-28 м/с, с порывами до 30 м/с и более.

На юге ситуация иная. Уже во второй половине марта среднесуточная температура устойчиво переходит через +5°С, а к концу месяца – и через +10°С. В третьей декаде снег на равнинных территориях, как правило, полностью сходит.

Осадки: больше, чем в феврале

Март приносит больше осадков, чем предыдущий месяц. На равнинной части страны в среднем выпадает 14-25 мм осадков, в предгорьях и горах юга и юго-востока – до 50 мм и более, а в горных районах юга – свыше 100 мм.

На севере страны чаще наблюдаются смешанные осадки – дождь со снегом. На юге преобладают дожди.

Туманы чаще всего фиксируются на севере и западе страны, тогда как на юге это явление относительно редкое. В отдельные годы возможны случаи гололеда.

Первые грозы

Особенностью марта из года в год становятся первые весенние грозы. Но они возможны только в южной половине республики. На крайнем юге гроза может случиться уже раз в месяц, а в отдельные годы – до нескольких раз.

Какой погоды ждать казахстанцам в марте 2026 года

Как свидетельствуют предварительные расчеты синоптиков, март 2026 года в Казахстане ожидается теплее климатической нормы и с повышенным количеством осадков на большей части территории страны.

Температура: преимущественно выше нормы

Согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1°С на большей части республики.

Близкой к климатическим значениям она ожидается:

на большей части области Жетысу,

в юго-восточной половине Алматинской области,

в Восточно-Казахстанской области,

на крайнем юго-востоке области Абай.

В целом среднемесячные показатели распределятся следующим образом:

0-7°С – на большей части территории страны;

+5+10°С – в Туркестанской и Жамбылской областях, в юго-западной части Мангистауской и на юге Кызылординской областей;

-8-11°С – на крайнем востоке Казахстана.

Таким образом, север и центр страны сохранит прохладный температурный фон, тогда как на юге уже почувствуется устойчивое весеннее тепло.

Осадки: выше нормы почти по всей стране

Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы почти на всей территории Казахстана. Это может способствовать активному снеготаянию и формированию паводковой обстановки в отдельных регионах.

Около нормы осадки ожидаются:

в Актюбинской области;

в области Улытау;

на большей части Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской областей;

на востоке Западно-Казахстанской и Атырауской областей;

на севере Туркестанской и Жамбылской областей.

"Март обещает быть более теплым и влажным, чем обычно. Для южных регионов это означает раннее наступление весны, а для северных – возможные температурные "качели" и усиление процессов снеготаяния".

Север Казахстана

Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области

Характер марта:

Средняя температура сложится ниже нуля – в пределах -3-7°С.

Частые возвраты морозов до -20-26°С.

Осадки около или выше нормы.

Метели, гололед, порывистый ветер до 15-20 м/с.

Север остается самым "зимним" регионом страны. Весна начнется здесь медленно и будет неустойчивой.

Центр Казахстана

Карагандинская область, область Улытау

Характер марта:

Температура около -1-7°С.

Выраженные температурные качели.

Осадки преимущественно около нормы.

Снег будет наблюдаться в первой половине месяца, затем прогнозируются дожди с мокрым снегом.

Центр станет переходной зоной – здесь зима и весна будут бороться почти весь месяц.

Запад Казахстана

Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области

Характер марта:

Температура около 0+6°С, на юге областей – теплее.

Быстрое потепление во второй половине месяца.

Осадки выше нормы в большинстве регионов.

Сильный ветер, туманы, пыльные бури, особенно в Атырау и Мангистауской области.

На запад весна придет раньше, но погода будет ветреной и нестабильной.

Юг Казахстана

Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская области

Характер марта:

Средняя температура +1+10°С.

Во второй декаде возможны почти летние температуры: +20+30°С.

Осадки выше нормы.

Дожди, порывистый ветер, возможны пыльные бури.

Южный Казахстан скорее всех остальных регионов почувствует приход весны и войдет в марте почти в летний режим.

Восток Казахстана

Восточно-Казахстанская область, область Абай

Характер марта:

Температура -3-10°С.

Резкие перепады погоды и возвраты морозов.

Осадки выше нормы.

Ожидаются снег, метели и ветры.

Восток страны станет наиболее контрастным по погоде регионом.

Юго-Восток

Алматинская область, область Жетысу

Характер марта:

Температура около нормы и немного выше нормы.

Быстрое потепление во второй декаде месяца.

Осадки выше нормы, особенно в горной местности.

Дождь, снег в горах, туманы и ветер.

Здесь весна будет ощущаться активно, но горные районы сохранят зимний характер дольше.

Синоптики добавили, что окончательные погодные условия по республике будут уточняться по мере приближения месяца. Однако уже сейчас можно сказать о том, что начало весны в Казахстане будет динамичным и неоднородным.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10-х, 20-х числах месяца.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая ожидается весна в текущем году в Шымкенте.