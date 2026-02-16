#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
События

Весна в Шымкенте: каким будет март 2026 года

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:39 Фото: akorda.kz
С какой погоды начнется первый месяц весны-2026 март в крупном южном городе Шымкенте, рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, средняя температура месяца составит +8,8°С, что на один градус выше климатической нормы. При этом март ожидается более влажным: количество осадков превысит обычные показатели (норма – 81 мм).

Теплее нормы и с обилием осадков

Первая декада – от весеннего тепла к ночным заморозкам.

Как отметили в Гидрометцентре, начало месяца окажется контрастным. Ночью температура может колебаться от +1+6°С до -5-10°С, а днем – от +10+15°С с возможным понижением до 0+5°С.

В середине и конце первой декады прогнозируются осадки – дождь и мокрый снег, возможен гололед.

Также вероятны туманы и усиление ветра до 12 м/с. Это период, когда весна еще будет бороться с отголосками зимы.

Во второй декаде можно будет наблюдать резкий скачок к теплу.

Ожидается заметное и постепенное потепление. Ночные температуры повысятся до +8+13°С, а дневные могут достигать +25+30°С.

Такой температурный фон больше напоминает конец апреля или даже начало мая. В этот период шымкентцы почувствуют настоящее весеннее тепло.

Третья декада: погодные качели и частые дожди.

Первая половина третьей декады может вновь принести понижение температуры: ночью до 0+5°С, днем до +10+15°С. Однако к концу месяца воздух снова прогреется до +15+20°С днем и +5+10°С ночью.

Частые осадки в виде дождя ожидаются также в третьей декаде. Возможны туманы и порывистый ветер.

В итоге можно отметить, что в Шымкенте синоптики прогнозируют раннюю, но нестабильную весну:

"Март 2026 года в Шымкенте обещает быть теплее нормы, но с ярко выраженными температурными перепадами и повышенной влажностью. Горожанам стоит быть готовыми как к почти летнему теплу, так и к кратковременным похолоданиям с осадками и ветром".

Следует учитывать, что консультативный прогноз погоды на месяц – это предварительный, ориентировочный прогноз на длительный период – 30 дней, который показывает общую тенденцию погоды, а не точную картину на каждый день. Погода на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 17 по 19 февраля 2026 года. По их данным, через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся с районов Уральских гор. Он принесет осадки, гололед и усиление ветра с метелями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Суровая весна: о погоде на 1-3 марта в Астане, Алматы и Шымкенте
16:01, 28 февраля 2025
Суровая весна: о погоде на 1-3 марта в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана останется морозной, Алматы и Шымкент встретят весну: прогноз на 12-14 марта
16:45, 11 марта 2025
Астана останется морозной, Алматы и Шымкент встретят весну: прогноз на 12-14 марта
Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны
14:54, 28 февраля 2024
Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ордабасы" объявил имя нового президента клуба
15:12, Сегодня
"Ордабасы" объявил имя нового президента клуба
Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы
14:53, Сегодня
Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Сегодня
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Сегодня
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: