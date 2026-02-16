Весна в Шымкенте: каким будет март 2026 года

С какой погоды начнется первый месяц весны-2026 март в крупном южном городе Шымкенте, рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, средняя температура месяца составит +8,8°С, что на один градус выше климатической нормы. При этом март ожидается более влажным: количество осадков превысит обычные показатели (норма – 81 мм).

Теплее нормы и с обилием осадков

Первая декада – от весеннего тепла к ночным заморозкам.

Как отметили в Гидрометцентре, начало месяца окажется контрастным. Ночью температура может колебаться от +1+6°С до -5-10°С, а днем – от +10+15°С с возможным понижением до 0+5°С.

В середине и конце первой декады прогнозируются осадки – дождь и мокрый снег, возможен гололед.

Также вероятны туманы и усиление ветра до 12 м/с. Это период, когда весна еще будет бороться с отголосками зимы.

Во второй декаде можно будет наблюдать резкий скачок к теплу.

Ожидается заметное и постепенное потепление. Ночные температуры повысятся до +8+13°С, а дневные могут достигать +25+30°С.

Такой температурный фон больше напоминает конец апреля или даже начало мая. В этот период шымкентцы почувствуют настоящее весеннее тепло.

Третья декада: погодные качели и частые дожди.

Первая половина третьей декады может вновь принести понижение температуры: ночью до 0+5°С, днем до +10+15°С. Однако к концу месяца воздух снова прогреется до +15+20°С днем и +5+10°С ночью.

Частые осадки в виде дождя ожидаются также в третьей декаде. Возможны туманы и порывистый ветер.

В итоге можно отметить, что в Шымкенте синоптики прогнозируют раннюю, но нестабильную весну:

"Март 2026 года в Шымкенте обещает быть теплее нормы, но с ярко выраженными температурными перепадами и повышенной влажностью. Горожанам стоит быть готовыми как к почти летнему теплу, так и к кратковременным похолоданиям с осадками и ветром".

Следует учитывать, что консультативный прогноз погоды на месяц – это предварительный, ориентировочный прогноз на длительный период – 30 дней, который показывает общую тенденцию погоды, а не точную картину на каждый день. Погода на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 17 по 19 февраля 2026 года. По их данным, через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся с районов Уральских гор. Он принесет осадки, гололед и усиление ветра с метелями.