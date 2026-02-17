#Референдум-2026
Общество

Снег и сильные морозы до -23°С вновь обрушатся на Астану, а в Алматы и Шымкенте – весна

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 14:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 18-20 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что на Астану вновь обрушатся снег и сильные морозы до -23°С, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается весенняя погода с дождями и теплом до +24°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 февраля: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -11-13°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -12-14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, вечером дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
  • 20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 14:05
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Ранее сообщалось, что Казахстан захватят погодные качели: север – до -23°С, юг – до +20°С. Подробнее о погоде на 17-19 февраля 2026 года – здесь.

