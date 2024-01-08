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Еще в двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Фото: phxere Фото: phxere
В Казахстане закрыли 10 участков дорог республиканского значения в Жетысуской, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Ограничение действует для всех видов автотранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол" 8 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", из-за непогоды ограничение движения транспорта ввели на 10 участках автодорог республиканского значения в четырех областях: 

Акмолинская область – 1 участок

  • Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. - 61 км.

Жетысуская область - 1 участок

  • "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Карагандинская область – 6 участков

  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1505-1854, уч.с.Новостройка-г.Балхаш – 349 км.
  • "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара - 93 км.
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-217, уч. г.Караганда-г.Каркаралы – 200 км.
  • "Кызылорда-Павлодар" км. 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.
  • "Кызылорда-Павлодар" км. 788-906, уч. гр.Улытауской обл.-п.Топар. – 118 км.
  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау - 73 км.

Павлодарская область – 2 участка

  • "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты - 71 км.
  • "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км. 137-231, уч. п.Баянаул-гр.Карагандинской обл. - 94 км.

Ранее "Казавтожол" предупреждал водителей о прогнозируемом гололеде в двух регионах РК. 

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