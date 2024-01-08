Еще в двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Фото: phxere

В Казахстане закрыли 10 участков дорог республиканского значения в Жетысуской, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Ограничение действует для всех видов автотранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол" 8 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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