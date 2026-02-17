Штормовое предупреждение: дождь, метель и гололед накроют Казахстан

В 17 областях Казахстана на 18 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, в центре области Абай ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, востоке, в центре Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральск ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед.

Днем на западе, севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На востоке, в центре, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана.